San Marino. Suicidio e violenza: all’Università un convegno sul tema, si parlerà anche delle criticità fra il Titano e Rimini

Quali sono le principali criticità affrontate dalle forze dell’ordine quando emergono casi di violenza fra due ex partner, uno dei quali vive sul Titano e l’altro in Italia? La domanda verrà affrontata durante il convegno “Suicidio e violenza – intersezioni cliniche, criminologiche e giuridiche”, organizzato dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino in collaborazione con l’Osservatorio Violenza e Suicidio, in programma venerdì 4 aprile nella sede universitaria di via Salita alla Rocca 44, nel centro storico.

Curata nell’ambito del Master in Criminologia e Psichiatria Forense dell’Ateneo sammarinese coordinato dal responsabile scientifico Cristiano Depalmas, l’iniziativa vedrà la partecipazione di figure come il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, il sostituto procuratore del Tribunale del capoluogo romagnolo, Luca Stefano, il presidente dell’Osservatorio Violenza e Suicidio e la sua responsabile per l’Emilia – Romagna, Stefano Callipo e Chiara Baiocchi.

“Affronteremo una parte dedicata agli aspetti clinici della mente suicidaria e alle modalità di intervento – spiega Arianna Piermarini, che partecipa all’organizzazione scientifica del convegno – circoscrivendo poi la tematica agli episodi di violenza di genere. In questo senso – precisa la docente del Master in Criminologia – ci concentreremo in particolare sul territorio grazie alla presenza di chi si occupa di indagini e interventi, per restituire un’immagine puntale della situazione attuale dal punto di vista applicativo e pratico. Per raggiungere questo obiettivo coinvolgeremo inoltre professionisti e operatori attivi in campi come la psicologia, la psichiatria e la giustizia”.

Previsti nella cornice del convegno interventi curati da avvocati e commissari di Polizia, con un ulteriore approfondimento da parte della responsabile del Servizio Sociale Adulti in Esecuzione di Pena (SSAEP) di San Marino, Francesca Civerchia, dedicato al fenomeno della violenza sul Titano. Nei contributi particolare attenzione inoltre agli adolescenti, alle coppie, al suicidio in carcere, ai casi nei quali la vittima viene colpevolizzata, alla sua tutela legale. Fra i relatori anche Luca Cimino, direttore del corso di alta formazione in Vittimologia Clinica e Forense dell’Università di San Marino.

Maggiori informazioni e modalità di iscrizione al convegno, al via alle ore 14:15, sul sito www.unirsm.sm nella sezione “eventi”, alla quale si accede dal menù grigio nella parte alta della homepage.

L’iniziativa si svolgerà con i patrocini della Società Italiana Vittimologia, della Fondazione Forense Riminese “Michele Ugolini”, della Società Genovese di Cremazione – Ente del Terzo Settore.

Comunicato Stampa