San Marino. Sums Femminile: La virtù della riconoscenza attraverso l’arte

La Società femminile di Mutuo Soccorso è onorata di contribuire al dibattito culturale sammarinese con la realizzazione della conferenza sul tema: La virtù della riconoscenza attraverso l’arte, che avrà Suor Gloria Riva, come importante relatrice. La conferenza è fissata per giovedì 9 novembre alle ore 17 presso la sede associativa in Via Tonnini n. 4, di Città. La SUMS femminile pone all’attenzione del dibattito culturale le qualità e le virtù che la Comunità e la classe dirigente dovrebbero esprimere per dare prospettive di sviluppo e di benessere alla stessa popolazione sammarinese. La gratitudine è un sentimento sociale che conduce all’analisi e alle capacità di lettura dell’ambiente fisico, sociale e culturale da cui far derivare sia percorsi costruttivi, che coesione sociale e il primato del bene comune sugli interessi personali. Chiediamo ai soci e ai cittadini di partecipare a questo importante evento culturale.

