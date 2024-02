San Marino. TAEKWONDO: 4 TITANI ALLO SLOVENIA OPEN 2024 (G-1)

<< Dopo le due bellissime trasferte delle scorse settimane all’Insubria Cup di Busto Arsizio (VA) e ai Campionati Italiani Cadetti 2024 a Torino, dove il nostro più giovane rappresentante Alessandro Giovagnoli (1° kup -65 kg) del Club Taekwondo San Marino, in appena 7 giorni, ha conquistato un oro e un argento, ecco giungere all’orizzonte il primo Open Internazionale 2024.

Seguiti sull’ottagono di gara dal Coach Nazionale Maestro Secondo Bernardi (c.n. 6° dan), saranno 4 i bianco-azzurri al 15° Taekwondo International Open di Ljubljana (SLO), che si svolgerà nel prossimo fine settimana 24 e 25 febbraio.

I nostri atleti, che si sono sempre allenati con cura e dedizione, proveranno a dare il meglio di loro stessi in una delle gare dove prendere punti nel ranking europeo e mondiale potrebbe significare l’accesso diretto alla prossima Olimpiade di Paris 2024 con almeno un nostro rappresentante.

Saranno in pedana di combattimento per la categoria senior: Stefano Crescentini (2° dan cat. -74 kg), mentre per gli junior: Samuel Tarini (2° dan -63 kg), Thomas Albani (1° dan -45 kg), Federico Amati (1° poom cat. -51 kg)) che dovranno affrontare, ancora una volta, i migliori atleti europei, in cerca di qualificazione olimpica.

Sarebbe stupendo incrementare ancora il nostro medagliere, che a tutt’oggi raggiunge un totale di 306 medaglie complessive.

Dopo lo stage di preparazione dell’01-02-03 marzo qui a San Marino con il G.M. Park Young Ghil (c.n. 9° dan), Direttore Sportivo della nostra Nazionale e di quella Italiana, a seguire ci saranno: l’08-10/03 l’European Qualification Tournament per Paris 2024 l’Olympic Games di Sofia (BUL), poi ad aprile (23-24/04/2024) l’European Small Countries Championships 2024 a Tallinn (EST); seguito a maggio (10-12/05/2024) dall’European Senior Championships 2024 (G-4) a Belgrado (SER) e il 30-31/05 dall’Argentina Open World Taekwondo (G-2), per concludere il primo semestre dell’anno con la gara a domicilio (29-30/06/2024) il San Marino Open 2024 al Multieventi di Serravalle (RSM) (riservato a junior e senior).

I Maestri del Club, tutti diplomati e riconosciuti dalla WT (World Taekwondo Federation) e dal Kukkiwon (Taekwondo Accademy), aspettano grandi e piccoli (a partire dai 5 anni compiuti) nelle due palestre (dojang) di San Marino Città (Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) e a Serravalle presso la Sport Domus, palestra “Taraflex Verde”, per un assaggio gratuito di questa stupenda arte marziale e sport olimpico >>

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto stampa e Comunicazione T.S.M.)

Foto: il Maestro Secondo BERNARDI (6° dan)

con il team sammarinese allo Slovenia Open 2024