San Marino. TAEKWONDO LUXEMBOURG OPEN

A poco più di tre settimane dal San Marino Taekwondo Open 2024 che si svolgerà al Multieventi Sport Domus di Serravalle (RSM), il team bianco-azzurro (con l’assenza dell’ultimo minuto di Michele Mezzanotte), seguito dal Coach Nazionale Maestro Secondo Bernardi (c.n. 6° dan), proprio per valutare lo stato di forma dei suoi atleti, si è recato in Lussemburgo per disputare una gara di coefficiente G-1, quindi 10 punti nel ranking mondiale per il vincitore di categoria.

I primi a scendere in pedana, sabato 8, sono stati gli junior e, con tanta ironia della sorte, si sono trovati di fronte proprio Federico Amati (1° poom -55 kg) e Achille Tentoni (1° poom -55 kg), con il primo che ha superato l’amico di palestra di sempre per 2 a 0. L’unico vantaggio è stato quello di avere un atleta nel turno successivo dove però si è scontrato con il n. 1 del ranking, il francese di origine marocchina Boukarnia Boukarnia, che vince entrambi i round. Nonostante ciò, Federico acquisisce 1,51 punti nel ranking europeo junior. Niente male per un sedicenne.

Invece Thomas Albani (1° poom -45 kg), al primo step, si è trovato di fronte l’inglese Fabio Carvalho e nonostante un ottimo primo round, perso solamente per un punto (6 a 7), si è poi dovuto arrendere nel secondo, perdendo l’incontro per 0 a 2.

Domenica 9, invece, è stata riservata ai senior Michele Ceccaroni (4° dan -74 kg) e Daniele Leardini (1° dan -87 kg). Ha iniziato il nostro capitano contro Imad Fadhil Hussein, perdendo entrambi i round per 6-10 e 3-6; peccato perché, al 2° non gli è entrato un calcio girato al corpetto da 4 punti che gli sarebbe permesso il vantaggio, per poi disputare il 3° round di spareggio.

Per concludere un’altra gara molto tirata fra il nostro Daniele e l’alto atesino Alexander Oberhofer (0-4 e 2-2 i punteggi dell’incontro a favore dell’avversario).

Come si può vedere dal punteggio stesso, il 2° round, equilibratissimo, è stato a nostro vantaggio per 2-1 fino a tre secondi dalla fine, poi i giudici d’angolo hanno concesso un punto per pugno molto, molto dubbio al corpetto a favore dell’italiano consentendo di pareggiare il round (2-2). Purtroppo, avendo dato un calcio in più al corpetto, l’italiano vince anche il 2° round e passa il turno al posto di Leardini.

Nonostante i ragazzi non siano riusciti a conquistare medaglie, possiamo affermare con orgoglio che i nostri ragazzi hanno chiaramente dimostrato di essere all’altezza degli avversari, tutti di ottimo livello.

Il fatto positivo, in attesa della gara di casa dell’ultimo week end di giugno, sono gli 1,51 punti nel ranking europeo junior di Federico Amati (1° poom -55 kg) che lo fanno salire alla 350^ posizione.

Prossimo appuntamento il Taekwondo San Marino Open 2024 a Serravalle (RSM) il 29 e 30 giugno prossimi.

Vi aspettiamo!!!

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto stampa e Comunicazione T.S.M.)

Foto: il San Marino Team in Luxemburg