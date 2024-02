San Marino. TAEKWONDO: UN BELLISSIMO ORO PER I TITANI ALL’INSUBRIA OPEN 2024

<< Non poteva cominciare meglio il 2024, dopo le 20 medaglie dello scorso anno suddivise in 4 ori, 4 argenti e 12 bronzi; ecco un altro trofeo per i colori bianco-azzurri all’Insubria Cup 2024 disputata il 03-04 febbraio a Busto Arsizio (VA), con 1.050 atleti iscritti, suddivisi nelle varie categorie senior, junior e cadetti. In questa occasione, accompagnati dal Coach Nazionale Maestro Secondo Bernardi (c.n. 6° dan), è stato il più giovane del team, il cadetto Alessandro Giovagnoli (1° kup -65 kg), a tenere alta la bandiera sammarinese salendo sul gradino più alto del podio con uno splendido oro al collo battendo nettamente in finale per 2 a 0 C.A: Elia.

È certamente la gara più difficile del circuito italiano, di altissimo livello, con atleti provenienti da tutta Europa, che è iniziata sabato con senior e junior, dove erano schierati 5 nostri ragazzi.

Il primo a scendere sull’ottagono di gara è Michele Mezzanotte (3° kup -68 kg) che esce ai 4ti di finale per 0-2 contro Jac Sabin Vasile, seguito subito dopo da Stefano Crescentini (2° dan cat. -74 kg) che vince il primo incontro per 2 a 0 con G. Talli e perde, con lo stesso punteggio, nei 4ti di finale contro Simone Galante, atleta che conquisterà poi il secondo posto in finale.

Poi arriva il momento degli junior, dove Thomas Albani (1° dan -45 kg) negli 8vi vince il primo combattimento per 2 a 0 con Marco Medica e perde il secondo, con analogo score ai 4ti di finale con Iliano Cipriano. Niente da fare invece questa volta agli 8vi di finale per Federico Amati (1° poom cat. -51 kg) (1 a 2) con M. Penno e Achille Tentoni (1° poom cat. -51 kg) che perde 0-2 con il campione europeo in carica, il francese Ichem Hoarau.

Un bel banco di prova per tutti in vista dei prossimi impegni in programma nel primo semestre 2024, che continua con i Campionati Italiani Cadetti Cinture Rosse 2024 a Torino (cadetti); del 10/02/2024, seguiti il 24-25/02 dallo Slovenia Open 2024 di Ljubljana (per cadetti, junior e senior); poi il 08-10/03 ci sarà l’European Qualification Tournament per Paris 2024 l’Olympic Games a Sofia, Bulgaria (senior). Ad aprile (23-24/04/2024) l’European Small Countries Championships 2024 a Tallinn, Estonia (per cadetti, junior, senior); mentre a maggio (10-12/05/2024) ci attende l’European Senior Championships 2024 (G-4) a Belgrado, Serbia (senior); seguito il 30-31/05 Argentina dall’ Open World Taekwondo (G-2) (cadetti, junior, senior) ed infine la gara a domicilio (29-30/06/2024) con il San Marino Open 2024 al Multieventi di Serravalle (RSM) (junior, senior).

Si ricorda, infine, che il Taekwondo non è solo combattimento ed è possibile avvicinarsi e provare questa bellissima arte marziale e sport olimpico presso le nostre due scuole (dojang) di San Marino Città (Palestra Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) e di Serravalle presso la Sport Domus, palestra “Taraflex Verde”.>>

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto stampa e Comunicazione T.S.M.)

2 Foto: il Maestro Secondo Bernardi (6° dan)

e il San Marino Team per Insubria Cup 2024

e solo con Alessandro Giovagnoli (oro)