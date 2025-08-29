San Marino, Tavolo Territoriale sul Turismo alla Segreteria di Stato: incontro congiunto del Comitato Tecnico Scientifico con Marche ed Emilia-Romagna

Si è tenuto un incontro del Comitato Tecnico Scientifico e della Governance del Tavolo Territoriale sul Turismo, presieduto dal Segretario di Stato Federico Pedini Amati, insieme ai referenti del Ministero del Turismo, della Regione Marche, della Regione Emilia-Romagna e ai Sindaci dei Comuni coinvolti nel progetto The Lovely Places.

All’ordine del giorno la definizione delle strategie di promozione congiunta dei territori italiani e della Repubblica di San Marino, con l’obiettivo di rafforzare la sinergia tra le due nazioni e valorizzare le attrattive turistiche del territorio.

L’incontro rappresenta un passo significativo verso una collaborazione più strutturata tra San Marino e le regioni limitrofe, con iniziative comuni volte ad attrarre visitatori e a potenziare l’offerta culturale e turistica dell’area.