San Marino, teatro e satira politica: al Parco Ausa debutta “La Sparanoia” per la rassegna TeatrOUT – stiamo fuori

Torna l’estate culturale di San Marino con la rassegna teatrale all’aperto San Marino TeatrOUT – stiamo fuori, promossa dagli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino. L’edizione 2025 si inaugura mercoledì 25 giugno alle ore 21.00 nello spazio verde del Parco Ausa a Dogana, con lo spettacolo La Sparanoia. Atto unico senza feriti gravi purtroppo, scritto, diretto e interpretato da Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri.

Una satira amara e ironica sulla società contemporanea e l’apatia generazionale

La Sparanoia è un progetto originale che intreccia satira politica, inquietudine esistenziale e comicità surreale, proponendo una riflessione tagliente sull’assenza di utopie e sul senso di smarrimento che caratterizza la nostra epoca. Con un contributo intellettuale di Christian Raimo, lo spettacolo dà voce a una generazione disillusa, che ha perso la rabbia rivoluzionaria e si ritrova intrappolata in nevrosi da divano e sogni inascoltati.

Il duo di giovani artisti mette in scena un racconto dinamico e pungente, alternando gag, giochi di parole e situazioni grottesche, in un incalzante scambio di ruoli che costruisce una feroce invettiva contro le responsabilità delle generazioni precedenti. Lo spettacolo, con ritmo serrato e una fisicità travolgente, restituisce al teatro il suo ruolo di coscienza critica e invita il pubblico a riflettere sull’impotenza e sul desiderio di riscatto.

Giovani talenti del teatro italiano

Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri sono tra le realtà emergenti più apprezzate del panorama teatrale nazionale. La loro capacità di combinare movimento corporeo e parola con ironia graffiante rende i loro spettacoli una potente arma per riaccendere quella “rabbia rivoluzionaria” necessaria a scuotere le coscienze.

La rassegna estiva nel cuore del Parco Ausa: un luogo di cultura e socialità

L’appuntamento con La Sparanoia si inserisce in una cornice ideale, il Parco Ausa, che dalle 19.30 alle 23.30 offre anche un’area bar con piccola ristorazione. Un’occasione per arrivare in anticipo e cenare in un’atmosfera informale o per prolungare la serata sorseggiando un drink e condividendo l’esperienza culturale in compagnia.

In caso di maltempo, l’evento sarà trasferito al Teatro Concordia di Borgo Maggiore, garantendo così continuità e comfort agli spettatori.

Biglietti e informazioni

I biglietti sono disponibili online su Vivaticket e, salvo esaurimento, anche presso la biglietteria del Parco Ausa a partire dalle 19.30 il giorno dello spettacolo.