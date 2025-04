San Marino. Tennis tavolo: Campionati a squadre ultima giornata

Sabato 12 aprile nella giornata conclusiva dei campionati a squadre giocata al Multieventi, sala strapiena per tre match tutti decisivi con emozioni forti, grande sofferenza, lotta, che sono gli ingredienti principali nel tennistavolo sport terribilmente difficile, complesso sia dal punto di vista tecnico che psicologico, in serie D2, la Juvenes ha sempre guidato la classifica dalla prima giornata, l’unica squadra che ha tenuto il suo passo è stata il Senigallia che è stato sconfitto per 6:1 suggellando la superiorità e la promozione in D1 del giovane team sammarinese, in serie C1 è successo il contrario Juvenes sempre ad inseguire la squadra del TT Vita S. Elpidio ben attrezzata per vincere il campionato che con la vittoria per 5:3 di ieri dopo oltre quattro ore di battaglia ha certificato la sua superiorità, secondo posto finale del team sammarinese con la consapevolezza di aver dato tutto, straordinaria vittoria del team di serie C2 per 4:3 sempre contro il TT Vita S. Elpidio prima in classifica, un successo che vuol dire salvezza in un campionato davvero difficilissimo, alla fine del girone di andata il team sammarinese era quasi spacciato ma alla fine la scelta del tecnico Claudio Stefanelli di puntare sui giovani ha pagato con un girone di ritorno strepitoso.

Team D2 promosso in D1

coach Claudio Stefanelli, Michele de Marco, Thomas Marcattili, Elia Mazza