San Marino. Tennis tavolo. Campionati Italiani under 21 Terni: Mattias Mongiusti grande protagonista

Sono terminati domenica 3 marzo a Terni i Campionati Italiani under 21 che hanno visto Mattias Mongiusti grande protagonista, due i podi conquistati dal giovane promettente pongista sammarinese, il primo nella gara a squadre con il TT Milano sport dove con le sue vittorie ha trascinato i suoi compagni fino alla semifinale persa per 3:2 contro il Sassari, la seconda nella gara di doppio in coppia con il bresciano Stefano Moras dopo tre successi consecutivi conquistava il podio con l’unica sconfitta in semifinale per 3:2 contro la coppia campione d’Italia Oyebode / Poma, nella gara di singolare dopo quattro turni passati con tre successi per 3:0 ed uno per 3:2 Mattias Mongiusti nei quarti di finale ha ceduto per 3:0 contro Marco Cappuccio forte pongista della nazionale.