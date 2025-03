San Marino. Tennis tavolo, Torneo a Senigallia del 26 novembre: grande prestazione del 22 enne Riccardo Berardi

Domenica 26 Novembre si è disputato a Senigallia il primo torneo di qualificazione ai Campionati Italiani Seniores di categoria, nel torneo riservato ai 5/6 cat. erano presenti ben nove pongisti sammarinesi tutti giovanissimi, grande prestazione del 22 enne Riccardo Berardi al rientro nelle competizioni dopo un periodo di stop, che ha trionfato vincendo il suo primo torneo della carriera mettendo in fila ben 70 pongisti, negli ottavi di finale ha eliminato anche il compagno di squadra Sean Berardinelli ed in finale ha battuto la n. 2 Luzietti per 3:1, terzo posto per Loris Ceccoli giovane promessa dodicenne del tennistavolo sammarinese che ha perso solo in semifinale da Luzietti.

Nel pomeriggio si è disputata la gara più prestigiosa dei quarta categoria che ha visto protagonista l’altra giovane promessa sammarinese Pietro Bologna anche lui dodicenne che da n. 15 del tabellone ha inanellato una serie di ben sei vittorie consecutive battendo atleti di classifica superiore, con nei quarti di finale il bel successo per 3:1 su Spezie testa di serie n. 1 e n. 477 d’Italia, in finale è uscito sconfitto per 3:0 nel match contro Piatanesi ex 245 d’Italia che ha fatto valere la sua esperienza.

In foto Riccardo Berardi in azione