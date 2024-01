E’ iniziato sabato 20 gennaio il girone di ritorno dei campionati a squadre, impegno casalingo per i team Juvenes di serie C1 e C2; perde nettamente per 5:0 il team di C1 contro la forte capolista Villa D’Oro Modena, in serie C2 importante successo per 4:3 contro la seconda in classifica UPR Montemarciano, decisivi i giovani pongisti Pietro Bologna 13 anni ed Andrea Morri 19 anni con due vittorie a testa, con questa bella vittoria la Juvenes è al terzo posto in classifica.

Team Juvenes serie C2