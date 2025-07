San Marino. Terminate con successo le due settimane di promozione turistica a Expo Osaka 2025 

San Marino, 7 luglio 2025 – Si è conclusa ieri ad Osaka l’attività promozionale dell’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino, in collaborazione con il Commissariato Generale della Repubblica di San Marino per Expo 2025.

Quattordici giornate nelle quali l’Ufficio del Turismo, insieme a San Marino Welcome, all’interno del proprio Tourism booth, ha presentato il nostro paese quale destinazione turistica al pubblico giapponese illustrandone la storia, le istituzioni, le peculiarità e le tradizioni, riscuotendo grande interesse da parte di tutti. Un ruolo davvero da “star” l’ha rivestito Libertas, la mascotte di San Marino Expo 2025 ideata da Simone Legno, richiesta da tutti i presenti per uno scatto fotografico da postare sui social.

Presenti alla giornata conclusiva anche il Segretario Particolare della Segreteria di Stato per il Turismo Alan Gasperoni e il Commissario Generale della Repubblica di San Marino per Expo 2025 Filippo Francini.

Per Alan Gasperoni, Segretario Particolare della Segreteria di Stato per il Turismo, “Expo è anche e soprattutto promozione in ambito turistico. Promuovere il nostro turismo con uno special booth come quello di queste settimane, durante un appuntamento che catalizza milioni di persone è una grande opportunità di marketing e di comunicazione. Un’intuizione del Commissariato Generale che il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha colto affidandone la gestione all’Ufficio del Turismo in collaborazione con San Marino Welcome. San Marino all’Expo, con ilsuo Padiglione e con iniziative come questa si rivela un grande stato che si promuove in maniera efficace ed attira l’attenzione di milioni di persone”

“La partecipazione dell’Ufficio del Turismo a Expo Osaka 2025 ha suscitato grande interesse da parte del pubblico giapponese. Far conoscere la nostra destinazione in Asia è un’opportunità strategica per valorizzare l’identità storica e l’offerta turistica del nostro paese, attraendo nuovi visitatori e rafforzando la presenza di San Marino nei mercati internazionali.” dichiara il Dirigente dell’Ufficio del Turismo, Annachiara Sica.