San Marino. Terza Edizione del Convegno Internazionale di Gerontologia e Geriatria organizzato dall’ASGG – San Marino 

L’Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria (ASGG), dopo il successo delle due prime edizioni, organizzerà quest’anno la 3° Edizione del Convegno Internazionale di Gerontologia e Geriatria presso il Palazzo dei Congressi del Kursaal di San Marino, dal 26 al 28 settembre 2024. L’evento è patrocinato dal Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, nonché da importanti Società Scientifiche Nazionali e Internazionali e avremmo anche l’onore della partecipazione di numerosi Presidenti, in particolare:

il Prof. José Ricardo Jauregui Presidente della IAGG, (Internazionale Associazione of Gerontology and Geriatrics), il Prof. Mirko Petrovic dell’EuGMS (European Geriatric Medicine Society), la Prof.ssa Stefania Maggi dell’EICA (European Interdisciplinary Council on Ageing, il Prof. Andrea Ungar della SIGG (Societa Italiana di Gerontologia e Geriatria), il Prof. Jose Augusto Garcia Navarro della SEGG (Societa Spagnola di Gerontologia e Geriatria) e il Prof. Sebastiano Capurso dell’ANASTE (Associazione Nazionale Strutture Territoriali).

Parteciperanno all’evento 45 relatori provenienti dalle più prestigiose Università che avrà come titolo: INVECCHIARE DOMANI: La grande sfida per la Sanità “Prevenzione, Medicina Personalizzata e Intelligenza Artificiale in Geriatria”

Come ha sottolineato il Dott. Carlo Renzini Presidente dell’ASGG:

“Il processo di invecchiamento e l’aumento della durata della vita è caratterizzato da una progressiva complessità della struttura umana, che senza un miglioramento della qualità della vita sta creando sfide significative per la salute pubblica e l’economia. Importanti sono le interazioni fra la componente biologica e la psicosociale che con l’avanzare dell’età sono sempre più strette. Oggi sappiamo che l’aspettativa di vita si è spostata molto avanti grazie ai progressi in igiene, nutrizione e medicina, ma questo aumento della longevità è accompagnato da un incremento delle malattie croniche, della disabilità e di deficit cognitivi, soprattutto nella fascia di età più avanzata. Sono aumentate anche le problematiche psicosociali delle persone anziane che coinvolgono tutta la società con i suoi apparati istituzionali, privati e associativi, per affermare sempre più il diritto alla salute e soprattutto l’integrazione della persona anziana.”

La nostra Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria, ASGG, fin dal suo nascere (2009), si è posta l’obbiettivo di capire ed affrontare i diversi aspetti dei normali cambiamenti dell’individuo nel processo di invecchiamento con tutte le sue implicazioni biologiche e psicosociali.

A tale proposito, il 3 Convegno Internazionale di Gerontologia e Geriatria, vuole proporre tutti questi aspetti in parte già validati ed altri innovativi che possono migliorare lo stato di salute dell’anziano con gli interventi dei maggiori esperti nel campo Geriatrico e Gerontologico che San Marino ospiterà dal 26 al 28 settembre 2024.

Il 3° Convegno Internazionale di Gerontologia e Geriatria, sarà Co-presieduto dal Prof. Miguel Angel Acanfora, Segretario Generale dell’IAGG e dal Prof. Alberto Pilotto, Segretario Generale dell’EICA. E’ rivolto in modo particolare ai medici della medicina territoriale, specialisti, psicologi, fisioterapisti, nutrizionisti, infermieri, personale socio sanitario, amministratori dirigenziali, operatori di associazioni di volontariato e anche al pubblico interessato. Darà diritto per un totale di 16 crediti ECM. Per informazioni e iscrizioni: www.asgg2024sanmarino.org