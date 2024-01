San Marino. Terza fase dei casting di Una Voce per San Marino. Finale con novità

La competizione per ottenere un posto alle semifinali di Una Voce per San Marino non è ancora terminata. La terza tranche di casting per questa terza edizione durerà fino a domenica 21 gennaio. Le semifinali si terranno a metà febbraio presso la Sala Polivalente Little Tony, mentre la finalissima avrà luogo il 24 febbraio presso il Teatro Nuovo di Dogana. Questa settimana, circa cinquanta concorrenti si esibiscono davanti alla giuria sul palco allestito presso il San Marino Outlet, mostrando emozione, energia ed entusiasmo nei loro occhi. “La loro emozione è la nostra”, commenta Mimmo Paganelli, membro della giuria. “I ragazzi stanno portando materiale di qualità, ancora meglio dell’anno scorso”. In totale, sono stati registrati quasi 700 partecipanti. Per loro, come sempre, vi è la possibilità di partecipare alle masterclass con professionisti del settore musicale. Il sogno di rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest è ancora vivo, che si terrà a Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio. Nel frattempo, per questa edizione del contest sammarinese, ci sono molte novità. “La principale”, rivela Denny Montesi di Media Evolution, “è che uno dei grandi della finale canterà un brano scritto dall’intelligenza artificiale”.