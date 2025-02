San Marino tiene a battesimo l’esordio internazionale del Vatican Padel

Cristina Bacciocchi, Davide Bertuccini e Jarno Giardi, accompagnati da Stefano Pazzini, hanno rappresentato San Marino nell’amichevole che ha segnato l’esordio internazionale del Vatican Padel, rappresentativa nazionale della Città del Vaticano. Teatro della sfida è stato il circolo sportivo di Villa Pamphili, a Roma, nella giornata di sabato. Tre i match disputati.

Nel primo, la coppia maschile Bertuccini – Giardi ha superato con il risultato di 6-1 6-3 De Santis – Lucarelli. Nel secondo incontro, misto, Bacciocchi e Giardi hanno vinto per 6-0 6-2 contro la coppia Piccinin – Bertoglio. Infine nel terzo match, giocato su un solo set, Bertuccini e Giardi hanno avuto la meglio per 7-6 su Bertoglio – Lucarelli. Un bel momento di sport e condivisione in vista degli appuntamenti che attenderanno entrambe le Nazionali in estate: le qualificazioni per i Campionati Europei a giugno, e i Campionati dei Piccoli Stati d’Europa dal 22 al 24 agosto in Lussemburgo. Federazione Sammarinese Tennis