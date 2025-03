San Marino. Tiro subacqueo: Emanuel Santolini a podio al 5° Memorial Glauco Sansovini

Domenica 16 marzo la Federazione Sammarinese Attività Subacquee ha organizzato, in collaborazione con la Sub Haggi Statti, la quinta edizione del Trofeo Sub Haggi Stati “Memorial Glauco Sansovini” alla piscina Tavolucci di Borgo Maggiore. Prosegue il buon momento per l’atleta di casa Emanuel Santolini, che dopo il terzo posto a Modena a febbraio, ottiene sul Titano la vittoria nel Tiro Libero – al secondo posto Matteo Manzini e al terzo Simone Mimotti – e l’argento nel Biathlon. Il trofeo a squadre è stato vinto dalla Nuoto Sub Vignola.