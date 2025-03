San Marino. Titano Motorsport al via del ”Sesto Rally della Val d’Orcia”

Sta arrivando un nuovo weekend di polvere per la Titano Motorsport, pronta a schierare sei equipaggi al VI Rally storico della Val D’Orcia. Terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra Storico.

Al via per le quattro ruote motrici abbiamo Stefano Pellegrini che con la sua navigatrice Natascia Biancolin, a bordo della Lancia Delta 16v cercheranno di raccogliere punti preziosi per il 4RM.