San Marino. Titano motorsport pronta al 23° rally bianco azzurro

La Titano Motorsport torna in gara a San Marino dove si svolgerà il 23° Rally Bianco Azzurro in programma sabato 4 e domenica 5 maggio. Questa edizione sarà completamente rinnovata a partire dal parco assistenza a Rovereta, e sarà su due giornate. Il format delle vetture Rally Stars viene ampiamente riconfermato.

Gli alfieri che parteciperanno sono numerosi, sia per le storiche che per le moderne, andiamo a scoprirli insieme. Zoli Alberto porterà in gara la Ford Escort RS della Titano Motorsport e sarà navigato da Saccomandi Massimo. Proseguiamo sempre nelle stesse vetture con Nemo Mazza affiancato da Riccardo Biordi e dalla Regione Abruzzo ritroviamo con piacere Sergio Bartolini e Federica Del Sordo. Torna al libro delle note Mike Gasperoni affiancando Marco Pasini che dopo un problema meccanico sulla sua BMW M3, torna per divertirsi; nella stessa classe parteciperà Samanta Grossi sempre sul sedile di destra del BMW M2 E36 di Macina Giuseppe.

Opel Adam R2B per Lorenzo Ercolani affiancato da Casadei Daniel, che torna alla guida dopo circa un annetto di fermo. Altra vettura della Titano Motorsport è la Mitsubishi Evo 9, sarà portata in gara da Cogni Davide e Stefano Palù.

Per la categoria Rally Stars ritroviamo Bollini Gabriele al volante della sua bellissima Fiat 131 che per l’occasione lo accompagnerà Tura Alessandro.

I concorrenti sabato andranno ad affrontare per due volte la ps “La Casa – Canepa” di 7,02 km, in senso inverso per come tutti noi la conosciamo, in mezzo ci sarà un riordino in Piazza F. Da Sterpeto. Il giorno successivo si disputeranno le restanti cinque prove speciali suddivise con tre passaggi sulla “Corianino – Valdragone” di 6,92 km e due di nuovo a “La Casa – Canepa” per un totale di 48,84 km cronometrati. Partenza sarà dal parco assistenza per le 18:30 di sabato mentre l’arrivo è previsto in Piazza Bertoldi per le 14:30.

Rispetto alla scorsa edizione, la gara non avrà valenza per il Campionato Coppa Rally di Zona ma l’organizzazione ha riproposto dopo numerosi anni il “Campionato Sociale Scuderia San Marino”. Al campionato sono ammessi tutti i piloti e navigatori con tesseramento all’anno corrente alla Scuderia San Marino e al termine dei tre eventi proposti dalla stessa – Rally Bianco Azzurro, Circuito dei Campioni e Ronde Halloween – verrà redatta una classifica finale suddivisa per raggruppamenti in cui sarà premiato il primo classificato di ognuno.

In bocca al lupo a tutti

Samanta Grossi

addetta stampa