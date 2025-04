San Marino, torna “Diversiàmoci”: teatro e creatività per educare le giovani generazioni

Gli Istituti Culturali, in continuità con il percorso di condivisione intrapreso da tempo con successo, in collaborazione con il Centro per la ricerca e la didattica Teatro e Cittadinanza del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di San Marino, sono lieti di presentare l’edizione 2025 di “DIVERSIÀMOCI, ITINERARI CREATIVI PER LE GIOVANI GENERAZIONI”, che si è svolta nei mesi di marzo e aprile.

Il progetto si articola nella visione di spettacoli teatrali, rivolti alle classi e al corpo docente delle scuole di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di promuovere la cultura teatrale tra i giovani, favorendo il dialogo, l’inclusione e la riflessione su tematiche di grande attualità. Gli spettacoli selezionati affrontano temi quali la diversità, l’integrazione, la sostenibilità e i valori fondamentali della convivenza civile, con un linguaggio accessibile e coinvolgente per ogni fascia d’età.

Di seguito, le quattro proposte pensate per i diversi ordini scolastici e organizzate in modalità matinée ad ingresso gratuito per tutte le partecipanti e i partecipanti:

Mercoledì 5 marzo 2025 al Teatro Concordia – LEGGERE LOLITA A TEHERAN con Cinzia Spanò

(per le Scuole Secondarie Superiori, 243 presenze)

Reading concert ispirato al romanzo di Azar Nafisi. Lo spettacolo è un omaggio alla forza delle donne iraniane e racconta la storia dell’autrice, che ha trasformato il proprio salotto in un luogo di libertà e resistenza culturale.

Venerdì 4 aprile 2025 al Teatro Nuovo – DA DOVE GUARDI IL MONDO? con Valentina Dal Mas

(per le Scuole Elementari, 441 presenze)

Attraverso la storia di Danya, una bambina di nove anni che fatica ad apprendere la scrittura, lo spettacolo affronta temi come la diversità nei percorsi di apprendimento, il bullismo e la relazione tra adulti e bambini. Un viaggio emozionante tra difficoltà e scoperte personali.

Giovedì 10 aprile 2025 al Teatro Concordia – K(-A-)O con Kenji Shinohe

(per le Scuole Medie, 328 presenze)

Un’opera di teatro-danza che esplora il ruolo degli emoji nella comunicazione digitale e il rischio di una perdita di autenticità emotiva. Lo spettacolo affronta in modo innovativo il tema della comunicazione superficiale e dell’espressione dei sentimenti nell’era digitale.

Mercoledì 23 aprile 2025 al Teatro Nuovo – KAI NEL CUORE DEL BLU del Teatro del Buratto

(per le Scuole dell’Infanzia, 301 presenze)

Uno spettacolo di teatro d’animazione su nero che racconta l’avventura di Kai e del suo cane alla scoperta di un misterioso suono proveniente dal mare. Il viaggio si trasforma in una riflessione sulla sostenibilità ambientale, l’amicizia e la curiosità per l’ignoto.

Gli Istituti Culturali confermano con questa iniziativa il proprio impegno nella diffusione dell’arte e della cultura tra i più giovani, riconoscendo il teatro come strumento educativo di straordinaria efficacia. DIVERSIÀMOCI rappresenta un’opportunità preziosa per avvicinare gli studenti al mondo dello spettacolo dal vivo, rafforzando il legame tra cultura e formazione.

