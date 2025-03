San Marino, torna il grande calcio dei più piccoli: in arrivo i tornei Mini Calci e Primi Calci

La passione per il calcio torna protagonista con i tornei Mini Calci e Primi Calci, eventi dedicati ai giovanissimi talenti organizzati dalla FSGC. Tra aprile e maggio, bambini e bambine avranno l’opportunità di scendere in campo per vivere momenti di sport e divertimento in un clima di sana competizione.

Il 32° Torneo Primi Calci si svolgerà il 25 aprile e il 2 maggio al San Marino Stadium, con partite a sette giocatori per squadra. Saranno coinvolti atleti nati nel 2015 e 2016 (parametro rigido solo per i ragazzi), suddivisi in due turni di gioco, con fischio d’inizio alle 19:30 e alle 20:30. Anche formazioni italiane potranno partecipare, con incontri arbitrati dagli ufficiali dell’Associazione Sammarinese Arbitri.

Il 30° Torneo Mini Calci, invece, si terrà sul campo sintetico Ezio Conti di Dogana, consueta sede di allenamento per i più piccoli. Il torneo è riservato a bambini e bambine nati non prima del 2017 e di almeno cinque anni d’età. Le partite si svolgeranno nei giorni 26 aprile e 3 maggio, con turni alle 9:30 e alle 10:30, in formule di gioco cinque contro cinque e quattro contro quattro. Anche in questo caso, la manifestazione è aperta a squadre italiane e sarà gestita dai Tecnici Educatori in collaborazione con il Progetto CEF.

Nei prossimi giorni verranno pubblicati il calendario e il regolamento ufficiale dei tornei, che celebrano anche la 5ª edizione della Rainbow Cup. Le iscrizioni resteranno aperte fino a mercoledì 2 aprile alle ore 12:00, offrendo un’ultima occasione per partecipare a un evento che unisce sport, amicizia e crescita.