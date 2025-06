San Marino. Torna “La Via in Festa”: street food, birra artigianale e spettacoli dal vivo animeranno Via Gino Giacomini a partire dalle 17:00

Torna a grande richiesta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sammarinese: “La Via in Festa”, l’evento che trasforma per una sera Via Gino Giacomini in un vero e proprio villaggio dell’intrattenimento all’aperto, dove gusto, musica e arte si fondono in un’atmosfera vivace e coinvolgente. A partire dalle ore 17:00, la strada si animerà con profumi invitanti, suoni travolgenti e installazioni artistiche che renderanno il centro cittadino un luogo di aggregazione per residenti e turisti di tutte le età.

L’edizione di quest’anno promette un programma ancora più ricco e variegato. I protagonisti assoluti saranno come sempre i food truck e le postazioni di street food, con proposte gastronomiche provenienti da diverse tradizioni culinarie: dai classici piatti romagnoli e sammarinesi alle specialità internazionali, passando per opzioni vegetariane e dolci gourmet. Il tutto sarà accompagnato da una selezione di birre artigianali provenienti da microbirrifici locali e italiani, pronte a soddisfare anche i palati più esigenti.

Ma “La Via in Festa” non è solo cibo. È anche spettacolo, musica e arte. Dalle prime ore del pomeriggio fino a sera inoltrata, lungo il percorso si alterneranno concerti dal vivo, performance teatrali e di strada, artisti circensi, giocolieri e installazioni artistiche realizzate appositamente per l’evento. Ogni angolo della via diventerà un punto di scoperta, dove lasciarsi sorprendere da suoni, luci e colori. Le vetrine dei negozi, molti dei quali resteranno eccezionalmente aperti per l’occasione, saranno parte integrante dell’allestimento, con decori a tema e attività dedicate.

L’evento è pensato anche per le famiglie: non mancheranno infatti spazi dedicati ai bambini, con animazioni, giochi, laboratori creativi e intrattenimento sicuro, per permettere anche ai più piccoli di vivere un’esperienza divertente in totale tranquillità.

“La Via in Festa” si conferma, anno dopo anno, una manifestazione capace di unire le persone, valorizzare il territorio e offrire momenti di svago di qualità. Un’occasione per riscoprire il piacere dello stare insieme, passeggiando in una delle vie più caratteristiche della Repubblica, immersi in un’atmosfera informale, ma curata nei minimi dettagli.

L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione. L’invito è aperto a tutti: cittadini, visitatori, curiosi e buongustai. Un’opportunità per lasciarsi alle spalle la routine quotidiana e godersi una serata diversa, all’insegna del divertimento, della convivialità e delle eccellenze gastronomiche.