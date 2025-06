San Marino: torna l’evento internazionale sull’aerospazio. Focus sulle collaborazioni con l’Europa, Stati Uniti e Nord Africa

Torna “San Marino Aerospace”, l’importante evento internazionale sul settore aerospaziale ospitato dalla più antica repubblica del mondo. La seconda edizione si svolgerà nei giorni 4 e 5 novembre presso il Centro congressi Kursaal (Via JF Kennedy 17) sul tema “A San Marino l’Africa incontra l’Europa… e non solo”. L’evento offrirà un’imperdibile occasione di incontro e di confronto tra istituzioni, laboratori, aziende e startup provenienti da diversi continenti sulle prospettive dell’innovazione, della ricerca e della tecnologia aerospaziale. “Oltre a valorizzare il territorio ea rilanciare l’idea della San Marino Aerospace Valley, questo evento concentrerà la sua attenzione non solo sui rapporti con l’Europa e gli Usa, ma anche sull’importanza che i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo avendo stanno nello sviluppo del comparto spaziale e aerospaziale”, spiega Raffaella Greco, amministratore unico di TAIT, la società sammarinese che organizza la manifestazione e che ha dato vita all’Osservatorio ISERC (International Space Economy Research Center). “Il nostro obiettivo, quindi, è di mettere nuovamente San Marino al centro di un dibattito tra i principali stakeholder, offrendo nuove opportunità di partnership tra agenzie spaziali, grandi imprese, PMI e startup italiane, europee, statunitensi e ma anche africane. Il Mediterraneo è oggi una grande risorsa”. Il programma di “San Marino Aerospace 2025” prevederà convegni, panel, incontri b2b, dimostrazioni, laboratori e approfondimenti, con la partecipazione dei massimi esperti italiani ed esteri nel settore aerospaziale. In particolare, due panel avranno una rilevanza strategica proprio per conoscere i nuovi paradigmi della Space Economy. Prevista anche un’area espositiva, con la presenza di importanti enti e aziende da diversi Paesi del mondo. “Intendiamo favorire la partecipazione anche delle realtà locali”, sottolinea Raffaella Greco, “mentre un focus importante sarà dedicato alle PMI, forse troppo spesso dimenticate, ma motore di tutto lo sviluppo industriale ed innovativo”. Hanno già riconfermato il loro patrocinio alla manifestazione la Segreteria di Stato al Turismo Cooperazione Poste Expo di San Marino e l’American Chamber of Commerce in Italy (AmCham Italy). Ulteriori informazioni sono disponibili su www.sanmarinoaerospace.sm .

