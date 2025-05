San Marino. Torna Locomix: la maratona della comicità

Sabato 4 maggio il gran finale del concorso per comici emergenti

San Marino, 24 aprile 2024 – Si terrà sabato 4 maggio presso il Teatro Concordia di Borgo Maggiore alle ore 21:15 la serata finale del concorso per comici emergenti Locomix, giunto alla 17a edizione. Come anticipato dal sottotitolo “A.I.? Ah dì!”, la serata, presentata da Ettore Mularoni, Mauro Granaroli, Marina Tamagnini e con la straordinaria partecipazione di Gianni Bardi, avrà come cornice il tema dell’intelligenza artificiale.

Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati: “Locomix è stato per tanto tempo il riferimento italiano per i comici emergenti ed ha lanciato talenti che oggi vediamo su grandi palcoscenici. Il lavoro di Ettore Mularoni e degli organizzatori di Locomix ha promosso il nostro Paese attraverso un settore bellissimo del mondo dello spettacolo che è quello della comicità. Alla luce di questo il ritorno di Locomix non può che essere un’iniziativa piacevole e alla quale forniamo orgogliosamente il nostro appoggio. Viva la comicità, viva Locomix!”.

Questo l’ordine in cui si esibiranno i sei comici finalisti votati dal pubblico e dalla Giuria durante le selezioni presso il Teatro Pazzini di Verucchio: 1° Andrea Graziani da Forlì, 2° Dario D’Angiolillo da Latina, 3° Zagor Borghesi da Marina di Ravenna (RA), 4° Virgigno con la gn da Cesena, 5° Max Sonsogno da Gambolò (PV) e 6° I Bromance da San Marino.

Tre saranno i premi assegnati: quello decretato dal pubblico, quello “tecnico” della Giuria e quello “assoluto” designato dalla combinazione dei voti degli spettatori e dei giurati.

Prima dello spettacolo verrà data lettura del racconto vincitore del concorso “Scritti da Ridere”. Durante la serata si svolgerà una lotteria di beneficenza – i biglietti saranno disponibili in loco – il cui ricavato verrà devoluto all’associazione San Marino for the Children.

Guest star della finale i rinomati comici Marco Lillo di Biase, vincitore dell’edizione 2016 di Locomix e Alessandro Ciacci, noto per il suo umorismo colto e graffiante.

L’Associazione Locomotiva desidera esprimere gratitudine alla Compagnia Fratelli di Taglia per la rinnovata collaborazione per le selezioni e ringrazia sentitamente la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, la Segreteria di Stato per il Turismo, la Giunta di Castello di Borgo Maggiore, gli Istituti Culturali di San Marino, Radio San Marino RTV, nonché gli sponsor: Energreen, Cassa di

Risparmio di San Marino, Marlù Gioielli, Nauty Natural Beauty, Titancoop, R&M Piadine. Un ringraziamento particolare agli amici del Club Fotografico Sammarinese, in particolare Antonella Beschi e ed Emanuele Ercolani, che immortaleranno le esibizioni.

Si prospetta un’edizione ricca di talenti e stili comici variegati, che vanno dal classico monologo alla stand up, dalla comicità surreale al demenziale. Risate e divertimento sono assicurati. Garantitevi presto un posto in teatro.

L’evento è patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo e la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura ed è organizzato dall’Associazione Culturale Locomotiva con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo.

E’ possibile acquistare i biglietti al link: https://www.liveticket.it/locomix

Il costo è di €15,00 (prezzo unico) più diritti di prevendita.

Ufficio del Turismo – Ufficio Stampa