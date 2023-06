San Marino. Torna questo weekend la Festa del Castello di Domagnano: quattro giorni di divertimento, cultura e tradizione

DOMAGNANO, 20 GIUGNO 2023 – Torna questo weekend la tradizionale FESTA DEL CASTELLO DI DOMAGNANO, che si terrà da giovedì 22 a domenica 25 giugno 2023 nel cuore del Castello di Domagnano, in Piazza Filippo da Sterpeto. Un ricco programma di attività ed intrattenimento per tutte le età vi accompagnerà durante tutti i quattro giorni.

La Festa prenderà il via giovedì 22 con AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA, cena di solidarietà a menù fisso con gli amici dell’Associazione Amici di Padre Marcellino. Durante la serata, il gruppo Citrosodine allieterà gli ospiti con la loro musica coinvolgente.

Il divertimento continuerà venerdì 23 con DOMA IN PIAZZA, DJ set con Cristian Agostini, Martin Minotti, B2Bolla, Ryan B e G Boy + Stiwie, organizzato in collaborazione con DE/LAB e Time Off.

Novità di quest’anno è la serata di sabato 24, dove torneremo indietro ai mitici anni 80 con DOMAGNAN80, grazie alla musica di Sonora Live Band 80-90, al DJ set di Gilberto Gattei, e ad una gustosa sorpresa poco prima della mezzanotte!

Domenica 25, invece, torna il tradizionale folclore romagnolo con l’orchestra Elena Cammarone. Sabato e domenica Anna Chiara Macina accoglierà nel suo salotto letterario scrittori e ospiti del territorio – Giovanni Giardi, Daniela Malpeli, Peppino Ugolini e Alessandro Ceccarini.

Per tutta la durata della Festa, nella Casa del Castello saranno allestite la mostra multimediale Domagnan80 assieme alla sala giochi anni 80, la mostra dell’Associazione Amici di Padre Marcellino, i quadri di Antonio Faetanini e la proiezione del DVD “Domagnano e la sua Storia” realizzato da Gianni Selva nel 2010. Saranno inoltre presenti i giochi artigianali, per bambini di tutte le età, e l’immancabile ruota della fortuna con tantissimi premi culinari.

Come sempre la beneficenza è il fulcro delle attività della Festa. Quest’anno il ricavato verrà devoluto in parte ai progetti dell’Associazione Amici di Padre Marcellino, e in parte alle popolazioni colpite dalla recente alluvione in Emilia-Romagna. Gli stand gastronomici offriranno anche pasti senza glutine durante tutta la durata della Festa.

Per tutte le informazioni e per rimanere aggiornati vi invitiamo a seguire @festadidomagnano su Facebook e Instagram! Tutto il team di volontari della Festa non vede l’ora di accogliervi questo weekend nel nostro Castello.

La Festa è organizzata dal Comitato Festa in collaborazione con la Giunta di Castello di Domagnano, il Circolo Don Elviro e la Parrocchia San Michele Arcangelo di Domagnano.

Il Comitato Festa del Castello di Domagnano