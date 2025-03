Qualcuno succube di una ideologia contorta ubicata nel lobo sinistro del cervello, vorrebbe che i bambini delle elementari portassero il grembiule verde perché quelli rosa e azzurri stanno ad indicare i due naturali generi della vita, quello femminile e quello maschile.

Una proposta saggia: perché non tornare ai grembiuli neri come quelli di una volta per entrambi i generi ? Ma sicuramente ci sarà qualche frustrato che vedrà nel nero il ventennio fascista.

Paolo Forcellini