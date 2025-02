San Marino. TRACCE POETICHE IN LUOGHI DESUETI. Martedì 13 agosto una serata tra racconti e musica jazz nella cornice del sito archeologico del Castello di Pennarossa a Fiorentino. IL CASTELLO E LE SUE STORIE

Martedì 13 agosto alle ore 18.30 all’interno della rassegna TRACCE POETICHE IN LUOGHI DESUETI lo spettacolo IL CASTELLO E LE SUE STORIE nella cornice storica del sito archeologico di Pennarossa nel Castello di Fiorentino.

Storie attuali e storie di altri tempi, storie che pur nascendo da un luogo “desueto” si ripercuotono sul nostro vivere civile.

Come anticipato da Paolo Rondelli – voce recitante – si racconterà di “Un castello narrato, un castello musicato. Parole e note che raccontano storie, improvvisano e volano verso chi assiste. Un luogo pieno di suggestioni e di storia a fare da scenografia, il piccolo fazzoletto di terra che divenne “legalmente” l’ultimo a fare parte ufficialmente della Repubblica, dopo i Patti di Fossombrone. Lo racconteremo ma forse insieme ad esso racconteremo altre storie di castelli e di fortilizi contesi, di possedimenti e di possesso. E, chissà, forse di principesse e dame…”

La narrazione sarà accompagnata dalla chitarra di Marcello Abate e dal sax di Simone La Maida.

Marcello Abate Classe 1990, si appassiona alla musica e alla chitarra in tenera età. Dall’età di 16 anni circa, contemporaneamente agli studi in conservatorio, inizia l’attività concertistica e didattica. Gli ultimi anni vedono la preziosa collaborazione in pianta stabile con il Buds Quartet di Mauro Negri col quale registra un disco di inediti, “The Buds” nel maggio 2014 con ospite il celebre pianista italiano Antonio Faraó; il disco è stato presentato in numerosi festival nazionali fino ad un tour in Finlandia e Norvegia nel febbraio 2015. Nel 2017 presenta un progetto in solo al Mantova Jazz Festival aprendo a Danilo Rea. Nel 2018 apre Bill Frisell col progetto in quintetto “Selfie Jungle”. Ha registrato decine dischi come sessionman o co-leader. Dal 2020 è membro stabile della prestigiosa Lydian Sound Orchestra diretta da Riccardo Brazzale. Degni di nota numerosi concerti con altri grandi artisti del panorama nazionale come: Mauro Negri, Jorge Rossy, Mauro Ottolini, Bebo Ferra, Paolo Birro, Roberto Gatto, Achille Succi, Furio Di Castri, Dario Deidda, Pietro Tonolo, Sandro Gibellini, Gianluca di Ienno, Mattia Cigalini, Alan Farrington, Maria Pia de Vito, Enrico Pieranunzi, Pietro Tonolo, Fabrizio Bosso e molti altri. Vincitore della Borsa di studio dei migliori allievi di Nuoro Jazz 2016. Vincitore del “Premio Zorzella” edizione 2018 e del “Concorso nazionale Chicco Bettinardi” 2019/sezione gruppi.

Simone La Maida, apprezzato musicista sammarinese, compone e arrangia musiche per diversi artisti e orchestre. Si avvicina al saxofono e inizia a studiare suonando nell’organico della Big Band di Serravalle di San Marino. Il suo primo approccio all’improvvisazione jazz avviene frequentando un seminario tenuto dal maestro Saverio Gallucci. Studia improvvisazione col maestro Ramberto Ciamarrughi e in seguito si specializza con Hal Crook privatamente e frequentando i suoi corsi di ensemble alla Berklee School di Boston. Frequenta masterclass con George Garzone, Kurt Rosenwinkel, Bob Mintzer. Scott Robinson, Bob Brookmeyer. Negli anni poi si è esibito in tour e nei principali festival nazionali e internazionali come Umbria jazz, Umbria Jazz Winter, Fano Jazz, Young Jazz in Town, Padova Jazz, Ancona Jazz, Crossroads, Ginza Jazz Festival (Tokyo), Spagna Jazz (Canarie), Terrasa Jazz Festival (Barcellona) solo per citarne alcuni. Ha condiviso il palco con Kenny Wheeler, Maria Schneider, Bob Brookmeyer, Bob Mintzer, George Garzone, Lenny Pikett, Mike Stern, Dave Weckl, Jimmy Owens, David Linx, Trio Corrente, Boris Kozlov, Ronnie Cuber, John Taylor, Toninho Horta, solo per citarne alcuni. Ha registrato più di sessanta dischi, come leader e sideman. In questi anni ha continuato a sviluppare la sua attività solistica lavorando in tutta Italia e all’estero in club, teatri e festival. Continua a sviluppare la ricerca nel linguaggio con il proprio trio “Give’n Take” con Alessandro Paternesi e Gabriele Evangelista e mantiene viva l’attività didattica insegnando in conservatorio e tenendo masterclass e corsi d’improvvisazione.

Al termine, la Giunta di Castello di Fiorentino, sarà lieta di offrire un aperitivo ai presenti.

Ingresso € 5,00 – Posti limitati, si consiglia la prenotazione a Istituti Culturali: info.istituticulturali@pa.sm tel. 0549 882452. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà venerdì 30 agosto.

Info: www.sanmarinoteatro.sm oppure Facebook e Instagram.