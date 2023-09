SAN MARINO. Tradizionale Festa del Castello di Serravalle con un nuovo format

La Giunta di Castello di Serravalle, nella volontà di permettere momenti e spazi di condivisione, ha deciso di riprogrammare la tradizionale Festa del Castello dandogli un nuovo format. Ci siamo spostati dall’inizio della primavera a fine estate.

Sabato 23 e domenica 24 Settembre vi aspettiamo in piazza Giovanni Bertoldi dalle ore 16.30 fino a tarda notte. Saranno presenti giostre, attrazioni per i bambini, foodtruck e mercatini che faranno da contorno al concorso per band emergenti “Serravalle in Musica” (sabato 23 Settembre dalle ore 18:00); al grande concerto “Sergio Casabianca e le Gocce – Mashup on Tour” (sabato 23 Settembre alle ore 21.00); al Campionato sammarinese dei Castelli di “Tiro con la Balestra” (domenica 24 Settembre alle ore 16.30); alla presentazione del libro “Dall’Olivara alla strada nuova – la Serravalle degli anni 1930” di Alba Montanari (domenica 24 Settembre alle ore 18.00) e a “La Nuova Romagna Folk” (domenica 24 Settembre alle ore 18.30 e alle 21.00) per chiudere stando tutti in pista.

Tutte le iniziative sono gratuite, quello che la Giunta chiede in cambio è solo di divertirsi e vivere la piazza come si faceva una volta.

In caso di maltempo la festa sarà rinviata a data da destinarsi. Rimanete aggiornati consultando la pagina FB o il sito www.castello.serravalle.sm . Informazioni al 3357345340.

(In allegato la locandina dell’evento)

Programma:

Serravalle in Festa

Piazza Giovanni Bertoldi a Serravalle

Sabato 23 e Domenica 24 Settembre dalle ore 16:30

Vuoi vivere il paese in un weekend di musica e divertimento?

SABATO 23 Settembre

– dalle 16:30 giostre e attrazioni per bambini, foodtruck e mercatini

– dalle 18:00 concorso per band emergenti con “Serravalle in Musica”

– ore 21:00 concerto “Sergio Casabianca e le Gocce – Mashup on tour”

DOMENICA 24 Settembre

– dalle 16:30 giostre e attrazioni per bambini, foodtruck e mercatini

– alle 16:30 Campionato sammarinese dei Castelli di “Tiro con la balestra”

– ore 18:00 presentazione del libro di Alba Montanari “Dall’Olivara alla strada nuova – la Serravalle degli anni 1930”

– ore 18:30 Musica tradizionale con “La Nuova Romagna Folk”

INGRESSO GRATUITO

a tutte le iniziative