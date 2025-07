San Marino. Tre Fiori FC: il primo rinforzo della nuova stagione del Tre Fiori è il difensore Alex Sirri, classe 1991, che vanta oltre 200 presenze tra i professionisti

“La Conference League è stato un test probante e mi ha caricato di energia. Qui al Tre Fiori ho trovato un gruppo serio, sano, a cui piace divertirsi e stare insieme: mi hanno accolto subito benissimo. C’è tutto per fare bene e costruire il futuro con umiltà, ma lavorando per vincere. Metterò a disposizione del gruppo tutte le mie competenze, anche quelle della mia professione di mental coach e personal trainer”

È Alex Sirri il primo rinforzo della nuova stagione del Tre Fiori. Alle spalle una lunga carriera da professionista con oltre 200 presenze in Serie C e gli ultimi 4 anni giocati in uno dei gironi più difficili della Serie D, quello pugliese, con le maglie di Bitonto, Audace Cerignola e Brindisi prima di risalire l’Italia per approdare in una delle società più prestigiose, la Sambenedettese.

Alex Sirri ha già assaggiato cosa significa giocare al Tre Fiori con l’esperienza in Conference League appena archiviata. “Un’esperienza iniziata già alla grande con un test molto tosto in Europa – dice Alex Sirri -. È stato un banco di prova importante, che ci ha permesso di misurarci con il calcio professionistico, affrontando una squadra internazionale di massima serie con giocatori di ottimo livello. Anche se non siamo riusciti a qualificarci, abbiamo comunque ottenuto una bella vittoria in casa e, personalmente, mi ha permesso di capire che in campo posso ancora dire la mia nonostante l’età. Questa esperienza mi ha caricato di energia”

Per il difensore classe 1991 il Tre Fiori è molto più di una nuova squadra, è un nuovo capitolo di vita. “Dopo tanti anni da professionista lontano da casa, avevo ancora altre richieste in Serie D, ma per me questo è il momento di riavvicinarmi a casa e alla famiglia (Sirri è di Forlì, ndr) e di coltivare tutte le mie passioni. Il calcio, ovviamente, ma anche la mia professione, che seguirò parallelamente alla conclusione degli studi di Psicologia, facoltà dove mi sto per laureare. Sono mental coach, life coach, personal trainer e coach alchemico: tutte competenze che metterò anche al servizio dei miei compagni. Qui al Tre Fiori ho trovato un gruppo serio, sano, a cui piace divertirsi e stare insieme. Sono davvero contento, perché mi hanno accolto subito benissimo facendomi sentire parte di loro. Ci sono tutte le basi per fare bene e io sono a disposizione del mister e dei miei compagni, con umiltà, ma con l’obiettivo di lavorare per vincere. Le mie caratteristiche migliori? Il calcio, il tiro in porta, tutto quello che si può fare con il piede sinistro. Ho fisicità e un buon colpo di testa, ma le parole contano poco: mi scoprirete sul campo”.