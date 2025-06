San Marino. Tre Penne: Giacomo Nigretti e Riccardo Pieri restano in biancazzurro

Si aggiungono altre due pedine della scorsa stagione alla rosa del Tre Penne che continua a prendere forma. Continueranno la loro avventura con la squadra di Città il terzino classe 1999 Giacomo Nigretti e l’attaccante Riccardo Pieri.

Nigretti ha vissuto una stagione da protagonista a livello personale con il Tre Penne, mettendo a referto sei gol e quattro assist per i suoi compagni in 34 presenze tra Campionato e Coppa Titano. “Ho apprezzato tanto che la Società, nonostante l’anno non fosse stato dei migliori, mi abbia subito contattato per rinnovare. Ho un bel rapporto con tutti i componenti della società e sono sicuro che questa stagione sarà il nostro riscatto – ha commentato Nigretti -. A livello personale penso sia stata una delle migliori stagioni di sempre, sono molto positivo e carico in vista della prossima annata”.

Un rinnovo importante anche per Riccardo Pieri e una conferma che sa di fiducia. Pieri, giunto al Tre Penne nell’estate 2020, sarà alla sua sesta stagione con la maglia di Città e viene da un infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, subito nella prima giornata di Campionato Sammarinese contro La Fiorita. L’attaccante italiano afferma: “Sono al 95% della forma fisica, questo mese prima di riprendere gli allenamenti mi servirà per ritrovare la consapevolezza dello stare in campo senza paura. Non mi nascondo e sono sincero dicendo che è stato un anno psicologicamente e fisicamente tosto, non avevo mai subito in tutta la mia carriera un infortunio simile però non vedo l’ora di tornare e spero di essere utile alla squadra. Sono contento di ritrovare alcuni compagni con cui ho legato e allo stesso tempo voglio salutare chi è andato via, amici con cui si è creato un bel rapporto. Spero di rilanciarmi e di rilanciare il Tre Penne nelle posizioni che merita”.

