San Marino: trekking tra natura e panorami mozzafiato il 23 agosto

Appuntamento imperdibile per gli amanti del trekking e delle bellezze naturalistiche: sabato 23 agosto 2025 l’Associazione La Genga, insieme al Meeting per l’Amicizia fra i Popoli e al Centro Sociale S. Andrea, organizza un’escursione sul Sentiero della Rupe e il sentiero de La Genga, lungo il versante del Monte Titano.

L’itinerario, di circa 6,5 km con dislivello di 300 metri, si sviluppa lungo la mezza altezza della Rupe, attraversando panorami spettacolari verso il mare Adriatico, naturali squarci rocciosi e suggestive gallerie. Il percorso, definito di secondo/terzo livello, promette un’esperienza intensa e immersiva tra storia e natura.

Per chi parte da Rimini, il ritrovo è previsto alle 7:20 presso l’ingresso sud di Rimini Fiera (Via Emilia, 155) per il trasferimento in auto fino a San Marino. A Borgo Maggiore, presso il parcheggio della Baldasserona (tra campo da cross e funivia), il ritrovo è fissato alle 8:00. La partenza dell’escursione sarà in direzione Borgo, passando per il sentiero della Rupe, il Kursaal, Murata, il sentiero de La Genga e Montalbo, con rientro previsto alle auto tra le 11:30 e le 11:45 circa.

L’escursione prevede obbligatoriamente scarpe da trekking o con fondo antiscivolo, abbigliamento adeguato e scorta d’acqua, con possibilità di fare colazione lungo il percorso. Il contributo per partecipare è di 3 euro.

Per iscriversi, è necessario contattare entro giovedì 21 agosto 337 1010902 (WhatsApp) o csandrea@alice.sm