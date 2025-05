San Marino. Truffe on line: le Associazioni dei Consumatori rilanciano la formazione nelle scuole

Dopo la positiva esperienza di oltre 1 anno fa, le Associazione dei Consumatori tornano a proporre un corso su come difendersi dalle truffe on line, rivolto agli studenti di 4ª e 5ª superiore.

Per questo ASDICO, Sportello Consumatori e UCS hanno incontrato la direzione delle Scuole Superiori che ha accolto in maniera positiva il progetto che, avvalendosi di un professionista, mira ad illustrare le attenzioni da tenere quando si naviga in internet, con l’ausilio anche di esempi concreti.

Mirco Battazza, Stefano Pari, Emanuel Santolini e Olga Mattioli hanno spiegato come questi corsi abbiano un duplice scopo: informare i ragazzi che più di altri sono nativi digitali, e attraverso loro raggiungere la famiglia, per condividere le conoscenze così acquisite

Durante il primo corso, infatti, i ragazzi del Liceo, erano rimasti sorpresi nell’apprendere le problematiche legate alla sicurezza su web, che non avevano considerato.

ASDICO, Sportello Consumatori e UCS hanno chiesto, per ripetere questa esperienza, la collaborazione della Segreteria di Stato all’Istruzione, al fine di strutturare un percorso finalizzato a tenere conto delle diverse competenze afferenti ai singoli indirizzi di studio.

Questo progetto, da sviluppare in sinergia con gli insegnanti, troverà attuazione nelle aule sin dall’inizio del prossimo anno scolastico.

L’obiettivo è di coinvolgere sempre le quarte e quinte classi dei licei di San Marino, allargando l’esperienza al Centro di Formazione Professionale e nel futuro prossimo, anche all’Università.

Confronto costante dunque tra Consumatori e Segreteria di Stato di Stato Pubblica Istruzione che coinvolgerà le diverse scuole mettendo a punto il progetto in tutti i suoi dettagli.

ASDICO Sportello Consumatori UCS