San Marino. Turismo Accessibile: Il Ministro del Turismo Daniela Santanchè firma la carta dei diritti di AISM

Il Ministro del Turismo Daniela Santanchè ha firmato la Carta dei Diritti di AISM durante la Conferenza Internazionale sul Turismo Accessibile dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (#UNWTO), tenutasi presso il Centro Congressi Kursaal della Repubblica di San Marino. AISM è stata presente con un sostegno tangibile nella consulenza sull’accessibilità dello spazio congressuale dove si è svolto l’evento. Durante i due giorni di conferenze, tavole rotonde e panel di primo piano per promuovere il “turismo per tutti”, AISM ha presentato il progetto “La Vita Indipendente Non Va in Vacanza”. Si tratta di un’iniziativa innovativa che promuove il turismo inclusivo attraverso l’introduzione di auto a noleggio adattate per persone con disabilità.

Il programma ricco di confronti e testimonianze è stato aperto con i saluti del Segretario di Stato per il Turismo di San Marino Federico Pedini Amati e del Ministro del Turismo italiano Daniela Santanchè. Entrambi hanno accolto le istanze presentate da Gianluca Pedicini, presidente della Conferenza delle Persone con SM e patologie correlate, e hanno sottoscritto la Carta dei Diritti di AISM, sposando l’invito a lavorare congiuntamente per garantire alle persone più fragili il diritto a viaggiare e non solo.

Il Segretario di Stato e il Ministro del Turismo hanno anche “testato”, con la guida di Gianluca Pedicini, l’auto adattata preparata per il progetto “La Vita Indipendente Non Va in Vacanza” da Kivi Mobility Freedom. Quest’ultima si è impegnata a fornire gratuitamente i kit per l’adattamento delle auto per la guida con patente speciale, una donazione che evidenzia l’impegno concreto delle parti coinvolte nel progetto.

Il progetto innovativo “La Vita Indipendente Non Va in Vacanza di AISM” è realizzato in partnership con Bil Benefit e Sicily By Car, e promuove il turismo inclusivo attraverso l’introduzione di auto a noleggio adattate per persone con disabilità, in 10 aeroporti Italiani a partire dal 2024, con l’aggiunta dell’aeroporto di Rimini e San Marino.

Il Ministro del Turismo Italiano Daniela Santanchè ha dichiarato: “Quella di essere più accessibili, più inclusivi e d’esempio anche per gli altri paesi è un nostro obiettivo. È una sfida che dobbiamo compiere tutti insieme perché, come dicevo, da soli si va veloci, ma insieme si va più lontani. Il Terzo settore e associazioni come la vostra, AISM, ci faranno andare molto lontano. Quindi, grazie per il vostro impegno e per quello che fate e faremo insieme“.