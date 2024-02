San Marino. Turismo religioso e arte sacra, prosegue il progetto di sviluppo del settore

La Segreteria di Stato per il Turismo presenta le iniziative legate alla promozione della Repubblica di San Marino come meta di pellegrinaggi

San Marino come meta di pellegrinaggio grazie alla sua storia di Repubblica fondata da un Santo, alle sue Chiese, ai Monasteri e ai cammini che sempre più frequentemente vengono scelti.

La delibera del Congresso di Stato che istituendo un tavolo di coordinamento politico-religioso per lo sviluppo di quello specifico settore turistico prevedeva occuparsi anche di artigianato, oggettistica e arte sacra.

Questa mattina, in conferenza stampa, il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, insieme a S.E. Andrea Turazzi, Vescovo di San Marino e Montefeltro hanno presentato alcuni progetti che, proprio in risposta alle iniziative del tavolo di coordinamento, stanno vedendo la luce.

Nello specifico sono state presentate le opere di artigianato delle Sorelle Adoratrici del Santissimo Sacramento che vivono presso il Convento di San Francesco in Centro Storico e quelle di Cristina Rotondaro, orafa che ha realizzato una serie di monili dedicati alla figura del Santo Marino.

Presto sarà presentata la Guida del Cammino del Santo Marino che aiuterà pellegrini, camminatori e trekker a districarsi fra i sentieri del percorso tracciato e li informerà sulle bellezze locali e sui punti di interesse religioso che è possibile trovare lungo il cammino.

San Marino, 1 febbraio 2024/1723 d.F.R.