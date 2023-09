SAN MARINO. U22: non sorride la prima storica nel Campionato BKN301 per i ragazzi di Cecchetti

La prima storica partita della San Marino Academy Under 22 nel Campionato Sammarinese BKN301 non sorride ai ragazzi di Matteo Cecchetti. Nella prima giornata della competizione nazionale del Titano i giovani Titani cedono 3-1 al San Giovanni nonostante un buon primo tempo. Nella prima frazione la squadra di Cecchetti va anche vicino al vantaggio con Sensoli con una gran bordata dopo la buona sponda di Famiglietti. La risposta del San Giovanni però non tarda ad arrivare e dopo poco colpisce prima con Nicola Sartini ma Battistini respinge, sulla ribattuta arriva veloce Aprea che colpisce il palo. L’Academy ci prova senza paura e si ripresenta dalle parti di De Angelis: cross dalla destra di Sensoli, Sarti la controlla e calcia ma il rossonero Conti devia in corner. Altra risposta della squadra di Tognacci con la cavalcata del neoacquisto Augusto Garcia che termina con un diagonale sul quale Battistini si allunga bene. Il gol che spezza l’equilibrio arriva al minuto numero 38’ quando Aprea pesca in profondità Nicola Sartini che duella con Nicola D’Addario, l’esterno rossonero si presenta a tu per tu con Battistini e lo fredda con un tiro nell’angolino. Prima del riposo il San Giovanni va vicinissimo al raddoppio con Santi che da due passi non trova lo specchio della porta.

La rete che indirizza la partita sui binari rossoneri è quella in avvio di ripresa: passano solo quindici secondi quando Azael Garcia appoggia bene per Eric D’Angeli che punta la porta e con una gran botta sul primo palo trova il gol del 2-0. Il raddoppio carica i rossoneri di Tognacci che poco dopo calano anche il tris: è il 49’ quando è il solito Nicola Sartini che vince il duello con Valli Casadei e con un pallonetto morbido buca Battistini per il 3-0. L’Academy prova a ricompattarsi e a reagire. Poco dopo l’ora di gioco ci prova capitan D’Addario con il bel diagonale dal limite dell’area, sfera che passa vicinissima al palo con De Angelis sulla traiettoria. Poco dopo però arriva il gol – storico – per l’Academy che cerca di riaprire i giochi: Celli controlla il pallone e lo appoggia indietro verso De Angelis, l’estremo difensore non controlla bene e la palla entra incredibilmente in rete per il 3-1. Il San Giovanni però gestisce il doppio vantaggio e sul finale tenta anche il poker con il neoentrato Montebelli che al 83’ si gira bene in area e conclude sul secondo palo colpendo il montante. Nel recupero è ancora Montebelli a rendersi pericoloso ma Battistini respinge bene in corner. Poi Beltrano manda tutti negli spogliatoi. Academy che tornerà in campo domenica 24 settembre alle ore 15:00 a Montecchio contro i campioni in carica del Tre Penne (fermati venerdì sera sul pareggio dalla Juvenes-Dogana).

Campionato Sammarinese BKN301, 1. giornata | San Giovanni-San Marino Academy 3-1

SAN GIOVANNI

De Angelis, Conti, Robba, Santi, Fabbri, Azael Garcia (dal 82’ Semprini), Boldrini (dal 67’Angelini) , Aprea (dal 54’ Celli), Augusto Garcia (dal 67’ Montebelli), N. Sartini (dal 54’ Contadini) , D’Angeli

A disposizione: Magnani, S. Sartini, Celli, De Biagi, Bernacchia

Allenatore: Marco Tognacci

SAN MARINO ACADEMY

Battistini, Giocondi, Severi (dal 70’ Renzi), Luvisi, Zavoli (dal 58’ Ciacci), Bortolotto (dal 79’ Caushaj), Casadei, D’Addario, Sarti (dal 46’ Valli Casadei), Sensoli, Famiglietti (dal 46’ Gatti)

A disposizione: Grana, Borasco, De Luca, Solito

Allenatore: Matteo Cecchetti

Arbitro: Michele Beltrano

Assistenti: Francesco Mineo e Nicolò Lerza

Quarto ufficiale: Simone Savorani

Ammoniti: Azael Garcia, Angelini, Semprini, Luvisi

Marcatori: 37’ e 49’ N. Sartini, 46’ D’Angeli, 65’ aut. Celli

