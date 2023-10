San Marino. UCS: SIAMO TUTTI SULLA STESSA BARCA, CHI OGGI RIESCE A FATICA AD ARRIVARE A FINE MESE, DOMANI POTREBBE NON FARCELA PIÙ, PER QUESTO SERVE UNITÀ  D’INTENTI

Sta diventando ormai un “ritornello” che stiamo continuando a ripetere da troppo tempo ma che finché non troverà reali soluzioni, non smetteremo mai di ripetere e di sottoporre a chi ha il potere decisionale di fare qualcosa: i prezzi saliti alle stelle tengono svegli parecchi sammarinesi che rischiano di pagare un conto veramente troppo salato tanto che anche chi lavora, in alcuni casi, chiede aiuto per riuscire a far fronte al costo della vita sempre più insostenibile.

lo scenario rischia di divenire sempre più nero, quindi o si agisce uniti e compatti per studiare e adottare soluzioni di sistema concrete, o si rischia di frammentare e disperdere energie preziose in operazioni monche che a poco portano.

Non è con i bonus alimentari o con le dichiarazioni politiche che magari fanno apparire alcuni più buoni di altri, che si risolve il problema degli aumenti generalizzati.

Certo è lodevole che alcuni supermercati abbiano adottato da tempo ribassi su prodotti essenziali, così come hanno dichiarato sulla stampa, ma è solo con interventi strutturali e studiati col Governo e le associazioni datoriali rappresentative del settore che si può realmente fare qualcosa per dare risposte durature, di sistema e durevoli nel tempo.

Inutile dire cosa significherebbe un drastico calo dei consumi all’interno del nostro territorio. Non sarebbero più soltanto quelli che oggi versano in una condizione non semplice, a dover temere il peggio.

Ed è per questo che UCS sarà a colloquio col Segretario per le Finanze, le Associazioni Datoriali e le altre Assoconsumatori a fine settimana, proprio perché i problemi strutturali che ricadono sulla cittadinanza vanno affrontati uniti ad un tavolo di confronto con tutte le parti interessate.

Unione Consumatori Sammarinesi