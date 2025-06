San Marino. UEFA, FSGC e Governo di San Marino hanno firmato la Human Rights Declaration in vista della UEFA Regions’ Cup 2025

La UEFA prosegue nella sua proposta di una cultura inclusiva, nella quale nessuno possa essere discriminato sulla base dei propri tratti personali. Nel 2025, la UEFA ha pubblicato una Strategia ESG (Environmental, Social and Governance) dedicata alla Regions’ Cup 2025. Tra gli elementi degni di nota, si sottolinea la crescente responsabilità delle organizzazioni sportive nell’agire come catalizzatore per i diritti umani ed il progresso sociale, con l’obiettivo di evitare qualsiasi violazione degli stessi per promuovere una cultura di rispetto ed inclusione.

All’interno della Human Rights Declaration sono ben identificate responsabilità in capo agli organizzatori, alle associazioni coinvolte, alle autorità governative e a chi sarà coinvolto nelle operazioni sul campo, in riferimento al rispetto, alla protezione ed alla promozione dei diritti umani. Il documento può esser consultato qui ed è stato approvato ai più alti livelli di ognuna delle strutture sportive e governative coinvolte, che ne danno ampia diffusione tanto al proprio interno quanto all’esterno. La Human Rights Declaration assume, dunque, il ruolo di struttura fondamentale per il rispetto e la protezione dei diritti umani nell’imminente UEFA Regions’ Cup 2025.

FSGC | Ufficio Stampa