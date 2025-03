San Marino. UEFA GROW: Bronzetti e Nardoni a Lisbona per una conferenza su elementi finanziari e risorse umane

Nuovo appuntamento con i workshop organizzati da UEFA GROW, la branca interna alla confederazione calcistica europea deputata allo sviluppo delle Federcalcio europee. Dopo l’evento incentrato su Marketing e Comunicazione dello scorso febbraio a Budapest, in questi giorni – a Lisbona – si è svolto un ulteriore meeting su dimensione finanziaria e gestione delle risorse umane. A rappresentare la FSGC nei diversi moduli, Filippo Bronzetti (Tesoriere) ed Andrea Nardoni (nella veste di Coordinatore amministrativo).

Muovendo da alcune tematiche affrontate in seduta plenaria, i delegati sono stati coinvolti anche in percorsi specifici per il ramo finanziario e quello delle risorse umane. Ad aprire la due giorni di lavori è stata la presentazione del caso studio della Federcalcio portoghese, in particolare sul tema dell’allocazione delle risorse umane e finanziarie al fine di perseguire gli obiettivi individuati nel piano strategico dell’organizzazione. Uno sguardo d’insieme affidato a Francesc Solanellas e Brendan Murray – Responsabili delle sezioni di Finance e HR in seno a UEFA GROW – ha anticipato la ramificazione del programma del workshop.

In merito alle tematiche finanziarie, l’accento è stato posto sulla relazione sempre più fondamentale con i sistemi IT. Si è discusso anche di parità di genere, oltre ad avere affrontato elementi collegati alle tassazioni nazionali – dal punto di vista delle Federazioni. Per quanto riguarda il programma legato alle risorse umane, l’analisi del Succession Plan della UEFA (la strategia di trasferimento di ruoli di leadership nel tempo) ha di fatto aperto le specifiche relazioni di settore. Tra queste, le policies federali per prevenire e punire eventuali abusi (verbali, fisici o psicologici), ma anche strumenti e strategia per lo sviluppo di un’identità aziendale comune. Ovviamente anche in ambito di risorse umane è stato approfondito adeguatamente il tema della parità di genere, oltre a quello dei programmi di formazione per il personale.

Una tavola rotonda, che ha visto anche la partecipazione di Andrea Traverso (UEFA Financial Sustainability & Research Director) e Simon Kuper (Giornalista e autore al Financial Times), ha di fatto chiuso i due giorni di lavoro nella capitale lusitana.

