San Marino. UEFA lancia #Unstoppable, la nuova Strategia sul Calcio Femminile (2024-30)

Questa mattina, alle ore 11:00, ha ufficialmente preso corpo il nuovo piano strategico dedicato al Calcio Femminile elaborato da UEFA, che prende il nome di #Unstoppable. Abbraccerà un periodo di sei anni (2024-30) e fa seguito a “Time to action”, la prima strategia di sempre dedicata da UEFA all’attività femminile.

#Unstoppable individua otto priorità, di fatto i pilastri su cui imperniare i diversi traguardi e relativi indicatori di performance della strategia, con il dichiarato obiettivo di garantire un successo continuativo all’attività del calcio femminile in Europa e sostenerne la crescita in ogni paese del Vecchio Continente. Le priorità abbracciano l’ampio spettro del sistema calcistico femminile, muovendo dall’individuazione di: i) percorso per giocatrici, allenatrici ed arbitri; ii) accesso universale all’attività di Grassroots; iii) porre le giocatrici al centro di tutto; iv) salvaguardare il calcio femminile, collaborando con tutti gli attori del sistema; v) sostenere la crescita di leghe nazionali sempre migliori; vi) dialogare continuativamente con il livello apicale del calcio di club; vii) porre un’attenzione sempre maggiore sulle nazionali femminili; viii) favorire una cultura di tifo autentico, garantire un’esposizione illimitata e massimizzarne il ritorno.

Questo e tanto altro, può essere approfondito su http://www.uefa.com.

FSGC