San Marino. UEFA Regions’ Cup San Marino 2025: aperte le iscrizioni per i volontari!

Tra poco più di due mesi la Repubblica di San Marino ospiterà le Fasi Finali della XIII edizione della UEFA Regions’ Cup, il torneo europeo riservato a rappresentative dilettantistiche regionali o territoriali (nel caso di Piccoli Stati). La prima volta, per la FSGC, nella veste di organizzatore unico di una fase finale di un torneo della UEFA, dopo l’esperienza in collaborazione con la FIGC in occasione degli Europei Under 21 nell’estate 2019.

Per garantire uno standard organizzativo elevato e offrire alle centinaia di tifosi e protagonisti delle otto squadre qualificatesi alle Finals – tra cui la NAT San Marino – la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio ha bisogno di tutti. Hai tempo fino al 30 aprile 2025!

Se sei maggiorenne, hai uno spiccato spirito di collaborazione e disponibilità al lavoro di squadra, non perdere altro tempo ed iscriviti nell’elenco dei Volontari per la UEFA Regions’ Cup San Marino 2025, cliccando direttamente sul link seguente (forms.office.com) o inquadrando il QR Code per accedere al questionario!

Il Torneo si svilupperà totalmente in territorio sammarinese dal 16 giugno al 2 luglio. All’interno del questionario sarà possibile indicare la disponibilità per l’intero periodo o specificare, nella sezione commenti, eventuali diverse disponibilità all’interno della finestra temporale citata.

Entra a far parte della storia del calcio di San Marino, ti aspettiamo!

FSGC