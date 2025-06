San Marino. Ufficializzata la terza edizione del Concorso letterario e giornalistico del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

“Emozioni dai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa” è il tema del terzo Concorso letterario e giornalistico promosso dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, allo scopo di favorire la produzione letteraria di contenuto sportivo e agevolare gli studi specializzati in materia di sport legati al Titano. Il concorso, patrocinato dalle Segreterie di Stato allo Sport e all’Istruzione, conferma la formula che estende la partecipazione a tutti i Paesi, per veicolare l’immagine sportiva migliore della Repubblica di San Marino nel contesto dei Piccoli Stati d’Europa attraverso i Giochi.

“Siamo molto contenti e sosteniamo questa iniziativa, come Segreteria crediamo fortemente che sport e cultura debbano andare di pari passo e vogliamo implementare nel miglior modo possibile la sinergia tra cultura, istruzione e sport affinché diventino un paradigma essenziale nella Repubblica di San Marino” ha dichiarato Rossano Fabbri, Segretario di Stato per lo Sport.

Il Segretario di Stato all’Istruzione, Teodoro Lonfernini, ha evidenziato come “scuola, salute e sport rappresentano tre pilastri della nostra comunità. Il concorso, giunto alla terza edizione, segna un momento di comunità e ha un valore importante. Sport e cultura si muovono in sinergia e non solo attraverso protocolli, ma sancita anche da questo tipo di iniziative che possa creare una cultura letteraria-sportiva. Ho seguito come predecessore del Segretario Fabbri questa iniziativa che ha una valenza importante ”.

Si svolgono dal 1985 ogni due anni a rotazione nelle sedi dei partecipanti che, con il Titano, sono le delegazioni olimpiche di Andorra, Cipro, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco e Montenegro. La ventesima edizione si è tenuta nell’ultima settimana di maggio ad Andorra e San Marino ha conseguito il risultato storico di 31 medaglie vinte, di cui 8 d’oro.

“Il tema del concorso era stato scelto prima della spedizione di Andorra e dell’ottimo risultato ottenuto – ha detto Christian Forcellini, presidente del Cons -. Questo ha incentivato una proposta alla quale volevamo già dare seguito. L’obiettivo del concorso è proprio quello di far scoprire la bellezza dei Piccoli Stati d’Europa e della manifestazione che per noi rappresenta un momento di confronto con realtà più vicine alla nostra dimensione con tutte le emozioni che si porta dietro”.

Il concorso è strutturato in due sezioni distinte: residenti di ogni Paese; studenti iscritti alla Scuola Secondaria Superiore della Repubblica di San Marino e al Centro di Formazione Professionale della Repubblica, e sammarinesi iscritti alle scuole secondarie superiori di altri Paesi.

“Il concorso esalterà le medaglie conquistate ai Piccoli Stati e sarà un tramite tra i prossimi appuntamenti olimpici di Milano-Cortina e Los Angeles – ha detto Xavier Jacobelli, presidente della Commissione giudicatrice -. Sottolineo l’articolazione dell’iniziativa, nella quale puntiamo veramente tanto sul coinvolgimento della scuola e la sezione audiovisiva, creata per stare al passo coi tempi e con i cambiamenti presenti nel mondo della comunicazione”. Jacobelli a conclusione del suo intervento ha proposto di riconoscere dei libri ai vincitori, al fine di incentivare la lettura, raccogliendo la piena adesione dei Segretari di Stato e del presidente del Cons.

Si possono presentare, entro il prossimo 31 ottobre, opere a scelta tra libri di poesie, romanzi, studi storico-letterari oppure raccolte di racconti di pura creazione (non oltre 12.000 battute spazi inclusi); articoli per quotidiani, oppure riviste, testate web, testata radiofonica o televisiva (non oltre 6.000 battute spazi inclusi); audio, video oppure audiovideo della durata massima di 5 minuti. Sono previsti premi in denaro nelle due sezioni. Il bando completo è disponibile nel sito ufficiale del Cons (www.cons.sm) oppure su www.panoramasport.sm.

La Commissione giudicatrice è presieduta dal giornalista professionista Xavier Jacobelli, con il presidente del Cons Christian Forcellini, il responsabile della comunicazione del Cons Massimo Boccucci, il dirigente della Scuola Superiore di San Marino Giacomo Esposito, i professori Lucia Crescentini e Ferdinando Gasperoni esperti in materie letterarie.

La premiazione è prevista in occasione di Sportinsieme Awards 2025.

Link alla pagina del Concorso con bando e informazioni: https://www. cons.sm/cons/concorso- letterario-e-giornalistico/

CONS