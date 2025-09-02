San Marino. Ultimi tre acquisti per il Tre Penne: arrivano Avgul, Cervellini e Loza

Tre botti di mercato per il direttore sportivo Luca Bollini che sul ‘gong’ del mercato sammarinese piazza altre tre pedine per rinforzare la rosa del Tre Penne.

Completato il parco portieri con l’arrivo di Aleksei Avgul e Mattia Cervellini, mentre in difesa ingaggiato il centrale italo-argentino Benjamin Loza.

Avgul, portiere bielorusso classe 1999, ha un passato con le giovanili di Dinamo Minsk e Perugia ed esperienze con le maglie di Castelveltro, Capo Rizzuto, Zola e Mezzolara tra le più recenti. “Al Tre Penne ho trovato un ambiente accogliete e un bel gruppo fatto di giocatori esperti e giovani con tanta voglia di fare bene. La Società ci sta mettendo nelle migliori condizioni possibili per allenarci e farci rendere al massimo. Sono felice di potermi allenare con un ottimo staff tecnico, specialmente per il nostro reparto, e poter imparare da un portiere d’esperienza come Migani. Sarò sempre a disposizione per l’allenatore e per fare il bene della squadra ” ha commentato Avgul, che vestirà la maglia numero 13.

Tra i pali anche l’arrivo del sammarinese Cervellini, classe 2004 ed ex di San Marino Acedmy e Murata. Al rientro dopo un lungo infortunio alla spalla, afferma: “Sono molto motivato e ho tanta voglia di tornare, è in qualche modo anche una possibilità di riscoprirmi e vedere il mio tipo di reazione a un brutto periodo – prosegue -. Il fatto di essere in un ambiente con staff importante e affianco a portieri di esperienza spero mi faccia continuare un percorso di crescita che anno scorso non sono riuscito a terminare”.

Pronto a dare tutto anche Benjamin Loza, centrale difensivo ma all’occorrenza anche terzino sinistro. Per lui un trascorso nell’Under 19 del Villarreal e in Italia ha vestito le maglie di Canicattì e Nissa. Loza, che ha già debuttato con la maglia biancazzurra numero 30 venerdì sera contro il Fiorentino, si dice soddisfatto del suo arrivo al Tre Penne: “Qui mi sto trovando molto bene, i ragazzi e la Società mi hanno dato subito fiducia. Sono un giocatore molto duttile, sono qui per aiutare la squadra in qualsiasi modo e giocarmi il posto”.