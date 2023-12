San Marino. Ultim’ora. Incidente a Murata

Un incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 8 nei pressi del Comando della Polizia Civile di Murata, coinvolgendo un giovane sammarinese di 23 anni, per cause ancora da accertare. Sembrerebbe dalle prime indiscrezioni che abbia urtato un muro di un casa.

Soccorso immediatamente, il giovane era cosciente, ma, per precauzione, è stato trasportato all’ospedale di stato per ulteriori accertamenti. La rapidità del soccorso ha permesso di assisterlo prontamente, minimizzando i rischi di complicazioni.

Le autorità sono attualmente al lavoro per determinare le cause esatte dell’incidente. Nel frattempo la zona dell’incidente è stata messa in sicurezza per permettere un’accurata indagine e per prevenire ulteriori inconvenienti.

Maggiori informazioni verranno fornite nel prosieguo delle indagini.