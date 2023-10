San Marino. Ultim’ora. Processo Buriani-Celli-Filippini-Fabbri. Procuratore Fisco chiede 4 anni e 3 mesi di reclusione per Buriani.

ULTIM’ORA

Il Procuratore del Fisco ha richiesto una condanna a 4 anni e 3 mesi di prigione per il Commissario della Legge Alberto Buriani, con interdizione per 5 anni e 50 giorni di multa per un totale di 5.000 euro. Inoltre, è stata richiesta una provvisionale di 12.000 euro.

Per L’ex Segretario Celli è stato chiesto 1 anno e 4 mesi di prigionia, la multa a 30 giorni pari a 3.000 euro e l’interdizione per due anni.

Il procuratore del fisco ha chiesto l’assoluzione, infine, per il giornalista Fabbri e il direttore dell’Informazione Filippini, quando le parti civili (avvocatura, Banca Centrale e Tomasetti) avevano chiesto la condanna.