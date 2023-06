San Marino. Ultim’ora. Scoperti ordigni bellici al Campo sportivo B di Serravalle: Operazione di messa in sicurezza in corso

Durante i lavori di escavazione in corso presso il Campo sportivo B di Serravalle sono stati ritrovati degli ordigni bellici presumibilmente risalenti alla seconda guerra mondiale.

Immediatamente è stata installata una recinzione intorno alla zona interessata, al fine di limitare l’accesso e prevenire potenziali pericoli per il pubblico e gli operai coinvolti nei lavori. Le autorità locali sono state prontamente allertate e sono intervenute per gestire la situazione in modo professionale e sicuro.

Gli ordigni bellici avrebbero un peso stimato di circa 100 kg ciascuno. Alla luce della loro potenziale pericolosità sono stati chiamati artificieri italiani specializzati per valutare attentamente lo stato delle bombe e prendere le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza di tutti gli interessati e all’eventuale disinnesco professionale.

Le autorità competenti stanno lavorando con la massima cautela e tempestività per garantire la sicurezza di tutti coloro che potrebbero essere interessati dalla situazione.