San Marino. Un 5° E UN 9° POSTO DEI BIANCO-AZZURRI AI CAMPIONATI ITALIANI 2023 AD ANCONA

<< Ad appena una settimana di distanza dalle 2 lucenti medaglie di bronzo conquistate dagli junior biancoazzurri Federico Amati (c.n. 1° poom -48 kg) e Achille Tentoni (c.n. 1° poom -51 kg) al WTE Swedish Open di Uppsala (SWE), questa volta niente trofei sul tatami di Ancona al Campionato Italiano Senior cinture nere 2023.

Una gara di altissimo livello, poichè al Pala Prometeo Estra “Liano Rossini” il 18 e 19 Novembre, erano presenti tutti i migliori atleti d’Italia, fra i circa 750 iscritti complessivi.

Alla presenza dell’amico presidente della FITA Angelo Cito, del Gran Master Park Young Ghil (c.n. 9° dan) e di suo figlio Itae Park, purtroppo, fra infortuni vari che hanno condizionato le prestazioni e qualche piccola disattenzione sicuramente evitabile, i nostri portacolori non sono riusciti a andare oltre a un 5° ed ad un 9° posto nella classifica finale, rispettivamente con Stefano Crescentini (c.n. 2° dan -74 kg) vicinissimo al bronzo e Michele Ceccaroni (c.n. 4° dan -74 kg), che hanno disputato 3 e 2 incontri ciascuno, mentre Daniele Leardini (c.n. 1° dan -74 kg), si è, purtroppo, fermato al primo ostacolo.

Il Maestro Secondo Bernardi (c.n. 6° dan), Coach Nazionale che ha diretto dall’angolo i suoi ragazzi ed i Maestri Giovanni Ugolini (6° dan), Manuele Crescentini (4° dan), con Nico Tonucci (3°dan) ed il giovanissimo Achille Tentoni (c.n. 1° poom), presenti alla competizione come spettatori estremamente interessati, hanno comunque constatato che i nostri bianco-azzurri che hanno gareggiato, non hanno certamente sfigurato pur non raggiungendo medaglie.

Uno stimolo in più per migliorare sempre e comunque e l’occasione ci verrà data già il prossimo 03/12/2023 al torneo Interregionale Fita Veneto 2023 a Schio (VI).

Il Taekwondo, arte marziale e sport olimpico, adatto a tutte le età, vi aspetta con i Maestri sammarinesi, nelle due sedi di San Marino Città (nella Palestra a due piani Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) e di Serravalle (presso la Sport Domus), facendo presente che le prime due lezioni (di prova) sono gratis.>>

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto Stampa e Comunicazione T.S.M.)

Foto: Il San Marino Team con le Autorità sportive ospiti

al Campionato Italiano c.n. 2023 di Ancona