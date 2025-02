San Marino. Un brutto avvio punisce la Juvenes Dogana: Tre Penne avanti 3-0 nei quarti playoff

La squadra di città colpisce subito, i biancorossoblù reagiscono nella ripresa, ma non sfondano. Mercoledì il ritorno

Una sconfitta che ha un sapore prematuro di eliminazione, ma anche il retrogusto di rammarico, per non aver osato nel primo tempo come si è fatto nel secondo. La Juvenes Dogana cade per 3-0 contro il Tre Penne nell’andata dei quarti di finale dei playoff, punita da un avvio troppo leggero, e sarà chiamata all’impresa mercoledì, per ribaltare il risultato. Fatali, ai biancorossoblù, quattro minuti di indecisioni difensive, tra il 10′ e il 14′, che la squadra di città ha sfruttato per colpire due volte. E pensare che, finora, il club di Serravalle era in vantaggio negli scontri diretti stagionali, con un pareggio e una vittoria. “Purtroppo siamo partiti contratti e timorosi e loro, senza faticare troppo, si sono trovati sul 2-0 – analizza l’allenatore Manuel Amati –. Nel primo goal abbiamo sbagliato una lettura difensiva, nel secondo le marcature. Poi nell’intervallo ci siamo confrontati e la squadra è tornata in campo con tutt’altro piglio. Questo non ha portato a tante occasioni, però abbiamo fatto abbassare di molto il baricentro al Tre Penne. Il rammarico è di non aver tentato nel primo tempo quello che poi ci siamo arrischiati a fare nel secondo, anche se è vero stiamo giocando con forze veramente limitate, in quanto a una rosa già corta sommiamo le assenze di Francesco Stella, Lorenzo Pasquinelli e Giacomo Borghini, che ieri abbiamo mandato in campo nel finale per vedere se fosse in grado di tornare in vista del ritorno”.

L’incontro parte senza sussulti, poi si sblocca improvvisamente al 10′, quando Roberto Rosini lancia in verticale per Imre Badalassi, che stoppa il pallone in area, lo protegge e apre per l’accorrente Lorenzo Dormi, tiro basso a incrociare ed è 1-0. Al 14′ il Tre Penne raddoppia su calcio d’angolo, quando Lorenzo Gasperoni che sfugge alla marcatura e di testa buca la porta biancorossoblù. Otto minuti dopo, il Tre Penne crea l’occasione per il 3-0, con Paolo Vandi che si libera in area su sponda di Badalassi, ma Giacomo Valentini rientra su di lui all’ultimo e ne devia sulla traversa la conclusione. Il primo tiro della Juvenes Dogana arriva alla mezzora, senza creare pericoli, mentre la prima occasione giunge nella ripresa, al 57′: Gianmaria Borghini si sposta sulla destra e d’esterno s’inventa un filtrante che mette Riccardo Colonna di fronte al portiere. Il numero 23 si tuffa e colpisce in scivolata, ma il suo diagonale esce di un nulla. A questo punto, il Tre Penne si posiziona e gioca di contropiede, colpendo di nuovo all’81’, ancora su angolo. Stavolta, a segnare è Antonio Barretta, che raccoglie un pallone vagante e lo infila all’incrocio da due passi. All’85’ la Juvenes Dogana ha l’occasione per rifarsi sotto, quando Colonna entra in area e crossa per Gianluca Benedetti, scavalcando Mattia Migani in uscita, ma la palla è lievemente lunga e l’attaccante, solo davanti alla porta, non riesce a dare precisione al colpo di testa. L’ultimo tiro dell’incontro è ancora dei biancorossoblù, scagliato da lontanissimo da Davide Merli: è potente, preciso e dà l’illusione del goal, ma si ferma sull’esterno della rete.

Per qualificarsi, alla Juvenes Dogana servirà vincere la sfida di ritorno con almeno quattro reti di scarto, in virtù del peggior posizionamento in campionato. Un’impresa complicatissima, anche se nel calcio tutto può accadere. Non lo esclude neanche Amati, che intanto pone un primo obiettivo: “Mercoledì ci piacerebbe almeno provare a vincere la partita per chiudere questo percorso insieme con un successo. Se poi dovesse arrivare una super prestazione, a ribaltare la situazione, ne saremmo felicissimi”.