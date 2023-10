San Marino. UN CONCERTO DALLE GRANDI EMOZIONI. L’ORCHESTRA CAMERATA DEL TITANO DIRETTA DA CIAVATTA: DUE GRANDI SOLISTI, CICILLINI E IGNOTI

San Marino, 30 ottobre 2023

Siamo a raccontare di un altro concerto “meraviglioso” della 25^ Rassegna Musicale d’Autunno. “Meraviglioso” è stato il commento più usato dal pubblico intervenuto. Non tanto per la perfezione esecutiva dei solisti, la bellezza del suono dell’Orchestra Camerata del Titano, la lettura di capolavori assoluti da parte della direzione. Quello che è accaduto domenica 29 ottobre al Teatro Titano è stato un momento di “Musica” pura, una di quelle occasioni nelle quali pubblico ed esecutori vengono rapiti ed elevati nel mondo delle emozioni, della bellezza. Il concerto si è aperto con la vivace ed energetica Sinfonia n. 25 in Do maggiore di Haydn che il direttore Ciavatta ha scelto per sottolineare e celebrare i venticinque anni della “Rassegna”. Una sinfonia strutturata in modo originale e non convenzionale per la produzione giovanile di Haydn, così come dinamici e originali sono stati i 270 concerti dei primi venticinque anni di programmazione della Rassegna Musicale d’Autunno. Poi il concerto è entrato nella sua parte emozionale con le due Romanze op. 40 e la famosissima op. 50 di Beethoven. Angelo Cicillini, primo violino storico dell’Orchestra Camerata del Titano e solista noto al pubblico sammarinese, ha raccontato con ogni nota suonata dal suo violino, di emozioni profonde e di una sensibilità unica. Umanità, sensibilità e tecnica, questo il mondo musicale di Angelo Cicillini. Dopo Beethoven, il bellissimo e famosissimo concerto per Clarinetto e Orchestra k. 622 di Mozart, un capolavoro assoluto della musica di tutti i tempi. Il clarinettista Marco Ignoti ha dato una lettura della partitura totalmente al servizio della musica scritta dal grande salisburghese. Nessuna libertà, gigioneria, manie esibizionistiche da grande solista. Un suono puro, trasparente, una vasta nuance di colori e quindi emozioni. Anche nel caso di Marco Ignoti, una sensibilità unica accomunata ad una tecnica assoluta al servizio della “Musica”. L’Adagio, secondo tempo del concerto, è stato un concentrato di emozioni struggenti, commoventi, spirituali, scatenate da colori nel piano e pianissimo, tipici dei grandi musicisti. Il bis, ormai di prassi, è stato tratto dal Concerto per Clarinetto solo, violino solo e orchestra di Carl Stamitz (Allegro, terzo tempo), una delle poche composizioni esistenti che mette insieme questi due strumenti e quindi l’opportunità di far suonare insieme Cicillini ed Ignoti. Un cenno davvero di merito all’Orchestra Camerata del Titano, complesso di diritto sammarinese composto da tutti musicisti professionisti, che ha accompagnato con eleganza e stile i solisti. Ogni tanto ci chiediamo come sia possibile che una realtà come questa, nota a livello nazionale ed internazionale, con collaborazioni significative con musicisti ed enti di grande prestigio, non sia adeguatamente sostenuta dalle Istituzioni Sammarinesi. Un plauso al M° Augusto Ciavatta, che ha diretto con maestria il bellissimo concerto di Domenica 29 ottobre, con una lettura consapevole e molto profonda delle pagine proposte, ma anche perché come Direttore Artistico della Rassegna Musicale d’Autunno è colui che ha messo insieme questi straordinari musicisti ed ideato questo bellissimo ed emozionante programma di “Musica” pura.

Comunicato Stampa