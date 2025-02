San Marino. Un “Governone” per ridare fiducia al paese … di Paolo Forcellini

Il 9 Giugno si avvicina a grandi passi e la politica con i suoi attori in prima linea è sempre più in ebollizione.

Saranno queste elezioni che condizioneranno il futuro della Repubblica, in particolare per le nuove generazioni, che salvo miracoli, dovranno pagare le conseguenze di una politica, in particolare quella finanziaria di questi ultimi decenni che in un certo verso si potrebbe definire pressapochista.

L’amore verso la “patria” quello che i nostri avi si sono tramandati negli anni si è trasformato in amore sviscerato per il potere per se stessi e per gli interessi dei partiti.

Questa evoluzione della politica é dovuta soprattutto al proliferare dei partiti stessi, i più nati da scissioni, che negli ultimi anni hanno allargato vieppiù il campo dei pretendenti.

Sono finiti i tempi dei due schieramenti che si sono alternati democraticamente, fino alla fine del ventesimo secolo.

Ben 9 simboli di partiti in gara per questa tornata elettorale sono stati depositati presso la commissione elettorale alla quale ognuno ha dovuto dichiarato con chi avrebbe governato per i prossimi 5 anni.

Diversi i veti, dichiarati anche con prese di posizioni personali verso il “partitone da sempre obiettivo da combattere da parte dei templares della verità, a differenza di altri che si sono dichiarati disponibili ad un civile confronto senza tante preclusioni, confronto basato sui programmi più che sulle diversità ideologiche.

I risultati saranno condizionati dai risultati elettorali ma anche da coloro che saranno eletti, sperando all’altezza del compito che spetta loro e che sappiano valutare le soluzioni migliori per traghettare questa nostra repubblica verso il futuro, liberandosi dalle catene della propria appartenenza politica.

Un governone che sappia ridare fiducia ai cittadini e far loro scoprire il senso di fratellanza, perduta negli ultimi anni, ignorando coloro che vivono in continua conflittualità, anche con se stessi.

LO STRADONE – Paolo Forcellini