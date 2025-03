San Marino. Un lettore: ”PREMIO CHEF TOP! Incredibile l’afflusso di gente nei ristoranti ”testati”.

Riceviamo e pubblichiamo:

”Caro Direttore Severini,

mi ha colpito immensamente l’effetto che ha avuto il PREMIO CHEF sui ristoranti partecipanti. Prendo ad esempio il ristorante Giulio di Ventoso, che, nonostante fosse già rinomato, ora registra un’affluenza straordinaria, al punto che diventa difficile trovare posto. La serata in cui avete valutato quella squisita carne sembra aver avuto un impatto notevole.

Desidero esprimere la mia ammirazione per il titolare del ristorante Giulio, pur non conoscendolo personalmente, e per Lei, Direttore, che con grande abilità ha saputo valorizzare i ristoranti sammarinesi. I miei complimenti per questa ennesima idea brillante. Ritengo che San Marino Le debba molto.

Cordiali saluti,

Un fedele lettore”