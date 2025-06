San Marino, un libro dell’Università racconta l’evoluzione culturale della guerra: 19 autori per capire

Come è stata giustificata e interpretata la guerra nei secoli? A questa domanda risponde un nuovo libro pubblicato dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, edito da Il Mulino, disponibile da oggi in libreria, in versione cartacea e digitale.

L’opera, intitolata “Forme e culture della guerra”, nasce dal convegno organizzato nel 2023 proprio sul Titano, in collaborazione con l’Associazione Italiana di Storia del Pensiero Politico, e rappresenta un’approfondita esplorazione del pensiero occidentale intorno al tema del conflitto armato, dall’antichità ai giorni nostri.

Composto da 19 capitoli, ciascuno affidato a uno studioso diverso, il volume analizza “il pensiero di autori che in questo campo possono essere senz’altro considerati dei classici”, come si legge nella prefazione. Tra i contributi figurano nomi di spicco del panorama accademico: Luciano Canfora si occupa di Tucidide, Paulo Butti de Lima di Platone, e Fausto Pagnotta di Cicerone. Seguono studi su figure fondamentali del medioevo e dell’età moderna, come Bernardo di Chiaravalle e Machiavelli, fino ad arrivare al Novecento, oggetto di sette saggi dedicati.

Nell’introduzione al volume si sottolinea che l’approccio scelto è quello di concentrarsi “sui singoli autori e sul loro rapporto con il proprio tempo”, grazie a “specialisti che ben li conoscono e li studiano da tempo”. L’obiettivo è offrire “uno spaccato significativo e originale delle rappresentazioni e delle culture della guerra nel mondo occidentale”.

Il progetto editoriale, curato da Paulo Butti de Lima e Francesco Tuccari, rappresenta il tredicesimo volume della collana “Critica storica”, coordinata dal Dipartimento Storico e Giuridico dell’Ateneo sammarinese con Il Mulino.

Chiunque voglia accedere al libro può trovarlo in formato cartaceo presso le librerie o ordinarlo online. È disponibile anche in versione digitale scaricabile o in consultazione gratuita online: le modalità sono specificate nella sezione “news” del sito dell’Università di San Marino (www.unirsm.sm).